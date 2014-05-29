《阳歌专栏》阿里巴巴入股新加坡邮政 微信上线京东购物入口

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点） -

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**阿里巴巴入股新加坡邮政 微信上线京东购物入口**

阿里巴巴入股新加坡邮政，延续看起来缺乏专注点的积极并购。报导称，腾讯(0700.HK)微信上开始出现京东(JD.O)的购物入口。

本周早些时候，一个科技行业的朋友对我谈起了市场对阿里巴巴和腾讯不同并购策略的看法。传言腾讯将收购另外一家互联网企业，但几天后实际的买家却是阿里巴巴。这位朋友称，市场观察人士可能期待腾讯成为买家，反映在并购方面腾讯比阿里巴巴更受青睐。

我曾说过，与腾讯相比，阿里巴巴的并购策略更加缺乏专注点。阿里巴巴出资2.5亿美元收购新加坡邮政(SPOS.SI)的10%股份看起来也是这样。阿里巴巴入股的价格为每股1.42新元，较并购宣布前的收盘价折价8%。

相较阿里巴巴过去一年进行的并购，此次并购规模相对较小，因为缺乏大型并购标的。阿里巴巴也在美国进行了并购，并在国内收购了很多互联网企业。阿里巴巴曾表示，在考虑物流和移动领域内的并购标的，媒体企业似乎近期也进入了阿里巴巴的视线范围。

阿里巴巴入股新加坡邮政看起来有些道理，至少表面上如此。新加坡凭借富有的消费者、良好的基础设施以及邻近东南亚市场而成为中国科技企业进行海外扩张所青睐的起点。但新加坡市场容量很小，意味着阿里巴巴在那里将无法做多大。新加坡的物流业已经非常先进，这意味着即使阿里巴巴决定大举进军新加坡，也可能不需要这样的资产。因此该并购看起来不怎么样，或许不会给阿里巴巴带来多少益处。

腾讯今年早些时候收购京东15%股份，两家公司将电商业务合并，以打造出市场占有率约四分之一的B2B巨头。

上个月媒体报导称，腾讯准备在微信上推出京东购物的入口，最新的媒体报导称这已经发生。北京和上海的部分微信用户可以在微信“发现”界面中看到“购物”入口，本月底前料上线。

用户是否接受还有待观察，阿里巴巴与微博(WB.O)推出的类似服务没有取得多大成功。腾讯利用社交网络资产赚钱的水平比微博高得多。如果京东购物入口能达到腾讯之前的水平，这可能在年底前带来大量销售。

一句话：阿里巴巴入股新加坡邮政不太可能获益太多，腾讯微信购物入口可能在年底前带来大量销售。

**央视攻击宝马高价售车 宝马宣布推出电动汽车反击**

有关宝马(BMWG.DE)的两则新闻今日同时在中国见诸报端：央视曝光宝马在中国高价销售，宝马宣布将在华推出电动汽车。如果我是个阴谋论者，或许会将两条新闻联系到一起，说宝马知道媒体的攻击即将到来，宣布推出电动汽车以试图扭转负面报导的影响。但我不认为这两条新闻有关系。央视的攻击反映宝马等大型跨国企业在华面临的风险，推出电动汽车是这类企业保持正面形象必须采取的反攻措施。

央视曝光宝马和去年曝光星巴克(SBUX.O)很相似。央视也曾曝光外国高端汽车厂商在华售价过高。这一次央视特别针对宝马，称宝马在中国的售价最高达海外报价的三倍。

我承认这样的价格差别确实有些大，可能有很多原因。中国对进口车征收高关税，宝马等国际厂商在中国投入巨资建厂以规避关税。汽车厂商过去曾承认在华售价高，因为中国消费者愿意支付这样的价格。

星巴克遭到央视攻击后保持低调，很多消费者为其辩护，称应允许其自行定价。我觉得宝马的案例类似，因为想省钱的中国消费者可以买国产的宝马。因此我觉得央视的曝光不会对宝马构成多大冲击，但也反映出大型外资企业在中国面临的风险。

宝马高管称，计划9月开始在华销售i3电动汽车，还将通过七家经销商销售i8混合动力汽车。该公司预计，由于供不应求，今年在华销量可能不会超过1,000辆。这样的销售目标看起来很容易达到。特斯拉(TSLA.O)上个月在华交付第一批电动汽车，引起巨大公众反响。

宝马预计，中国在五年内将成为全球最大的电动汽车市场，这种言论是明智的，肯定入得中国政府之耳，后者将发展清洁能源汽车作为发展重点。中国能否完成雄心勃勃的电动汽车目标还是未知数，因为技术和基础设施等方面仍存在问题。这对宝马不会有什么实际影响，宝马只是通过推出电动汽车表达顺应中国政府发展清洁能源汽车的承诺。

一句话：央视攻击宝马售价高不大可能对宝马构成很大冲击；宝马在华推出电动汽车看似更多是表面文章，但应能获得正面的公众反应。（完）

编译：李富强 发稿：程芳/王凤昌

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