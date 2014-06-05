《阳歌专栏》天合光能加入光伏企业融资行列

图为杭州一家光伏产品企业车间内的工人在检查光伏组件。 REUTERS/Lang Lang

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。） -

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**天合光能加入光伏企业融资行列**

传言天合光能TSL.N将发新股和新债融资超过2亿美元，令投资者感到意外。随着光伏行业人气回暖，越来越多的光伏企业寻求通过西方资本市场融资。这可能是个正面信号，暗示这些企业很健康，能够自行融资，不需要依赖中国政府的救济。

但天合光能公布融资计划后股价大跌，表明融资成本不低。不过美国的一项裁决为向来自中国的光伏产品征收新的惩罚性关税打开了大门，导致所有在美上市的光伏企业股价都走低，天合光能、英利(YGE.N)、昱辉阳光(SOL.N)和阿特斯阳光电力(CSIQ.O)等跌幅都在4-6%。

天合光能宣布融资计划后，股价在盘后交易中又跌了4%，在过去24小时里累计下跌了近10%。天合光能发布了两条声明，一条称计划发行1.5亿美元可转债，另外一条称将新发行880万单位美国存托股份(ADS)。

根据声明发布前的收盘价，天合光能发行新股将融资1亿美元左右，因此总融资额在2.5亿美元左右。天合光能称，如果实施超额配股权，将额外融资4,000万美元。

其他大型中国光伏生产商也试图通过西方资本市场进行融资。英利上个月增发新股融资8,300万美元，但折价20%，反映出很多西方投资者对光伏生产商仍存有疑虑。阿特斯也通过发行新股和新债融资2亿美元。

这些可以被解读为正面信号，反映这些企业对其近期和中期前景的信心。但全球一些主要市场的贸易保护主义倾向上升，让这些企业的前景看起来不稳固。

美国本周的裁决是针对光伏企业的保护主义行动之一。中国对美国之前征收关税的报复性举措是针对美国多晶硅生产商，多晶硅是光伏产品的主要原料。印度近期也采取了保护主义行动；日本也采取了类似行动，拒绝向使用非日本生产光伏产品的项目提供融资，这种做法倒不那么明显。

光伏厂商的股价去年都大幅上涨，因为他们回归获利，以及贸易战出现缓解的迹象。很多公司的股价今年开始回落，如果他们称感觉到保护主义行动带来的影响，股价可能进一步下滑。

一句话：天合光能新的融资计划反映对光伏行业的信心回升，但新一轮贸易保护主义行动可能抑制该行业的复苏。

**中美网络安全争端危及联想收购IBM服务器交易**

有消息称，IBM(IBM.N)将低端服务器业务售给联想(0992.HK)的交易可能因美国的国家安全担忧而受影响。面对这样的消息，今春从IBM跳槽到联想的中国员工可能会后悔。我这么说只是开玩笑，但对于相关担忧我却是很认真。最新报导中规中矩，但我认为这项交易获得美国国家安全监管机构放行的机率只有50%。

如果我是个乐观派，可能会觉得这项交易告吹或许是好事。上月末，中国当局敦促国内银行避免使用美国企业的硬件设施，以防存在安全风险，这令IBM在华面临的氛围已经开始转为负面。此外，我个人觉得，联想近期收购的资产，超过该公司可轻松消化的能力，因此多出一宗不太重大的收购交易，有助于缓解今后的消化不良。

不过，对于中美在科技领域的关系，最新消息可不是好兆头。过去一年，中美两国多次就网络攻击相互指责。参考这样的背景，我们来详细看看来自各大媒体的相关最新报导。今年早些时候，联想宣布将以23亿美元，收购IBM的x86服务器业务。

根据援引未具名消息人士的报导，可以肯定的是，IBM和联想正在寻求延长完成交易的最后期限。其中有报导称，美国外国投资委员会（CFIUS）需要更多时间进行评估。这意味着美国监管机构对这项交易有顾虑。

还有中国媒体援引联想副总裁陈旭东的话称，中美在网络安全领域的关系恶化，最终会影响这项交易。陈旭东还说，他对完成交易仍持乐观态度。当然，大家可以想到，作为公司高层，只能公开表达此类乐观看法。

中美过去一年就各种网络攻击相互指责，两国关系因此蒙尘。美国当局以安全担忧为由，禁止华为和中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)在美国市场销售网络设备产品。此外，美方还多次指责中国当局进行网络攻击。

中国当局对美方的多数指责与斯诺登曝光事件有关，其中有消息称美方曾用网络手段监控华为。据报，中国当局已经提醒国企不要使用思科(CSCO.O)的设备，如今北京似乎又将目标对准IBM，已经警告银行不要使用该公司的设备。

这就引出了两个主要问题，其一是IBM和联想的交易会如何发展？其二是中美网络攻击指责何时休？正如我在上文所言，IBM和联想交易在这种当口获批的机率可能只有50%，主要是受政治紧张关系影响。至于中美网络攻击争端，当前的这轮指责在今年余下时间可能会继续，甚至会持续到2015年上半年。在此期间，中美科技企业的销售可能受到冲击。明年下半年，随着由此引发的紧张关系开始缓和，形势也会恢复到更正常的水平。

一句话：由于中美关系因网络安全问题日趋紧张，联想收购IBM低端服务器业务的成功机率只有50%。（完）

编译：李富强/侯雪苹 发稿：王凤昌

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