《阳歌专栏》58同城和途牛的小规模并购有的放矢

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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**58同城和途牛的小规模并购有的放矢**

一句话：58同城和途牛进行较小规模的并购交易，这似乎是明智且有的放矢之举，可对其现有业务形成补充，应当能很快协助改善两家公司的业绩。

今日媒体报导了两则较小规模的并购消息。途牛收购中国内地两家旅行社的大部分股份，旨在发力进军台湾旅游市场；此外，58同城收购在线家装服务平台土巴兔的少数股份。这些战略性收购举动看起来考虑周全，可谓有的放矢。

上述交易涉及金额相对较小，都不到4,000万美元，是我希望看到的那类收购交易，他们的并购更有侧重点。这与阿里巴巴(BABA.N)、百度(BIDU.O)等中国互联网巨头近期进行的规模较大的并购交易形成了鲜明对比。

要说明的是，上述互联网巨头在资金方面远远胜过途牛和58同城等规模较小的企业，因此需要进行大规模并购的压力也很大。不过，我觉得此类规模较小的并购，很可能对实施收购企业的业绩做出有力贡献，而且潜在的整合挑战也小于大规模并购。

先来看看58同城的交易。根据公告，该公司将以3,800万美元收购土巴兔的少数股份。而就在一周前，58同城宣布了另一宗更大规模的战略并购交易，以2.67亿美元收购了房地产信息服务平台安居客。

最新并购交易规模虽小，但似乎受到投资者的欢迎，相关消息带动58同城股价在最新交易日中上涨了6.4%。自该公司宣布这两宗交易后，58同城股价在过去一个月上涨18%，表明投资者喜欢58同城这种相对谨慎、有侧重点的并购方式。此外，该公司周末发布的相对喜人的季度财报，也为其股价带来支持，而该公司也是为数不多的几家没有预计当前季度业务下滑的互联网公司之一。

再来看看关于途牛的消息。报导称该公司收购了两家旅行社的多数股份，这两家旅行社分别位于天津和杭州，但报导未透露交易金额。这两家旅行社的区域性质，意味着他们可能是拥有更多传统门店的旅行社，而非专注于销售机票和提供旅游套餐服务。

根据公告，途牛明确表示此举看中的是这两家旅行社在大陆赴台湾游市场的地位。途牛称，这两家旅行社在各自所在市场处于领先地位，而且2014年两家旅行社70%以上的交易额都来自台湾游。台湾是大陆游客青睐的热门旅游目的地之一，此举对途牛而言可谓不错的小规模并购，收购金额可能不到3,000万美元。

投资者对这宗并购交易反应平平，消息传出当天途牛股价走势持平。自途牛去年上市以来，其股价上涨25%左右，不过仍较去年8月触及的峰值缩水了大约50%。鉴于中国互联网类股去年大涨后近期出现调整，途牛当前的股价水平或许更为现实。此类小规模并购的战略，应当推动途牛继续稳步前行，最终会令该公司成为携程(CTRP.O)等大公司的并购目标。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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