《阳歌专栏》农行拟发行优先股 或掀起新一轮融资潮

图为北京一家农行机构，透过玻璃上的农行标识看到里面的一名保安。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（DougYoung）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**农行拟发行优先股 或掀起新一轮融资潮**

在全球金融市场应当做好迎接一些大事的准备后，中国的银行掀起的融资热潮让观察人士惊叹不已，有消息称农行(1288.HK)(601288.SS)启动新一轮融资，计划募集800亿元（约合128亿美元）。中国的银行以按政府指示放贷而闻名，经常基于政治考量作出糟糕的决策。这种的现实情况意味着中国的绝大多数银行目前有如山般的问题贷款，而且随着中国房地产市场泡沫初露破裂迹象，情况可能会进一步恶化。

全球经济危机期间，中国各大银行大肆放贷为政府大规模的经济刺激计划助力，之后这些银行在2010年和2011年掀起了首波融资热潮，记得当时我正在香港工作，和同事们发现几乎所有的大银行都宣布了融资计划，规模一般都介于20-50亿美元之间。

如今看来，与农行刚宣布的融资规模相比，当初的这些融资规模可谓小巫见大巫。这将是自中国当局两个月前允许银行发行优先股以来，此类规模最大的融资案。

农行称，将通过非公开发行方式，向境内投资者发行优先股。这就相当于是说此次发行的绝大多数甚至全部优先股会由国有实体购买，包括农行控股股东中央汇金。这倒也不稀奇，因为真正的私人投资者对帮助这些大银行的政策性借贷融资早就失去了兴趣。

农行是中国大银行中实力最弱的一家，而且我深信其他大银行在接下来几个月也会宣布类似计划。如果农行是一个不错的指标，那么可以预测这些银行的融资总规模会达到1,000亿美元，而且绝大多数融资将来自国有实体。鉴于政府的政策指令是导致农行目前身处弱势的直接原因，那么这样似乎也合情合理。

但从逻辑角度看，对于中国当局而言，发行优先股似乎是在不损及银行已上市股票的情况下，对银行进行资本重组的最佳方式。优先股具有股票和债券的双重属性，但不能上市流通，不会稀释银行上市交易的A股和H股的所有权。在以往的融资中，银行通常是发行认股权，可迫使现有股东加大投资，否则就面临持股遭稀释的风险。

投资者似乎对农行的最新融资计划表示欢迎。消息宣布后的最初交易时段，农行H股上涨0.6%，工行(1398.HK)(601398.SS)股价也录得类似涨幅。

依我之见，这与之前的行为模式没有太大区别，不会改变我对投资中国银行类股的看法。购买此类股的投资者应当能想到，在经济形势好时，此类股表现尚可，而在出现危机时，政府则会出手施援。在银行坏账最终开始膨胀时，政府的最新援救计划可阻止此类股大幅下跌，但我预计此类股在接下来的两年没有太大的上涨空间。

一句话：农行计划发行优先股，是中国政府出手援救以免银行陷入坏账危机的最新举措，其他大银行可能很快就会跟进。

**苹果有意回收旧手机 TCL智能手机销量大增**

我们将以两则智能手机新闻结束本周的话题，其中包括苹果(AAPL.O)正洽谈在中国回收旧手机，以及最新数据显示，今年前4个月TCL(1070.HK)(000100.SZ)智能手机销量增长近三倍。在这两则新闻中，苹果的新闻最引人关注，不仅因为苹果的名声大，而且也因为苹果最终采取旨在提升其在华形象的举措。TCL的新闻则因为该公司是少数几家智能手机收入多数来自海外市场的中国手机制造商。

由于负面形象及推迟在华发布最新iPhone，去年苹果在华形象蒙灰。苹果因售后问题在去年遭到攻击，并罕见地向中国消费者致歉。推迟在华发布新手机也破坏了其形象，最终该公司在去年首次将中国纳入全球首批发售名单中。

在其遭遇挫折的这段日子里，我说过，苹果需要改变其一贯神秘的政策，需要在中国变得更为开放，以展示其良好企业公民形象。这种策略在中国尤为重要，因为外国企业有时会被认为在盘剥中国市场，同时对中国的经济发展贡献很低。

去年曾有传言称，苹果正在上海洽谈建立一家产品开发中心，这原本是一则改善形象的正面新闻，但随后并没有任何协议宣布。最新消息称，苹果希望在华打造一个回收项目，此事看似会产生正面公关效应。

媒体报道称，苹果正在就这一计划与潜在合作伙伴进行谈判，计划宣布免费回收所有废旧的苹果设备。报道没有提供更多细节。如果该计划落实，这将起到一些正面宣传的作用，也意味着苹果在华开始采取新的更为开放的方式，且这种方式将有助于苹果在华获得市场份额。

让我们再看看TCL。TCL集团发布了4月份主要产品销量公告，公司1-4月智能手机销量达883.1万台，同比大幅增长288.4%，全年有望实现近3,000万台的销量。这一数字还不足以让该公司跻身全球前5，但跻身前10应该没有问题。

不同于华为、中兴(0763.HK)(000063.SZ)和小米等国内对手，TCL的多数智能手机销量来自海外，这主要得益于与阿尔特拉-朗讯(Alcatel-Lucent)ALUA.PA的长期合作。TCL十年前收购了阿尔卡特-朗讯的手机业务。最新进展说明，随着TCL快速成长的智能手机业务获得全球认可，该公司现在正处于一个新的增长循环中。

一句话：苹果计划在华回收旧手机的潜在项目看似是赢得良好形象的善举，而TCL良好的智能手机销量增长说明，公司正处于一个繁荣成长期。（完）

编译：侯雪苹/靳怡雯 发稿：王凤昌

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