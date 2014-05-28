《阳歌专栏》手机游戏和移动社交平台的大好时光还未到来

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。） -

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**手机游戏和移动社交平台的大好时光还未到来**

过去两年里，有关移动互联网巨大潜力的声音层出不穷，但腾讯(0700.HK)和手机游戏开发商久邦数码GOMO.O的消息却显示该行业仍有很多成长的痛。腾讯发现微信用户中有很多骗子，正在试图清理微信平台。久邦数码刚刚公布的季度业绩以其他行业的标准来看也许还不错，但显然令期待疾速增长的投资者失望。这两则消息反映了很多人对移动互联网的巨大期待，以及如果相关企业如果达不到预期将受到的惩罚。

久邦数码去年底在纳斯达克上市，当时正值投资者信心的高点。上市后该公司的股价逐渐失去光彩，因中国互联网企业整体人气有所降温。该公司公布一季度业绩后，股价在盘后交易时段下跌9%至12.65美元。这仍高于11.22美元的上市价格，不过今年早些时候该公司股价一度接近32美元。

如果不是预期非常高，久邦数码看起来可能还不错。该公司一季度营收增长63%至9,670万元，净利增加24%至1,420万元；剔除一宗并购的影响后，净利增加82%。投资者可能对未达三位数的增长感到失望，而且久邦数码还预期本季度营收增长回落至28%左右。

不到一周前，手机游戏运营商触控科技搁置了赴美上市的计划，因人气降温。另外一家手机游戏开发商云游控股(0484.HK)的股价表现也不好，该公司去年10月上市后股价一度大涨。该公司股价目前在30港元附近，远低于51港元的上市价格。

坦白说，对于这些手机游戏开发商的遭遇，我并不感到意外，因为它们的前景可能比投资者最初想像的要有限得多。电脑网游业务也非常有竞争力，这些规模不大的手机游戏开发商不仅要互相竞争，还要面对来自腾讯和阿里巴巴等巨头的竞争。

报导称，腾讯宣布将大力打击微信公众号和朋友圈假货、代购营销。微信将限制个人用户的好友数不超过5,000个，并将对一些账户实行其他限制。去年腾讯曾封杀一些公众号，一些人称此举是在进行审查。

或许腾讯此举的一小部分是针对政治和其他敏感内容，但主要目标几乎肯定是朋友圈中的骗子。几周前，央视刚刚对微信上的虚假广告进行了曝光。我觉得这些负面因素不会对微信构成长期影响，但仍凸显出移动互联网拥有巨大潜力的同时也蕴含很多风险。

一句话：投资者可能很快对手机游戏开发商失去兴趣，因为该行业竞争激烈；移动社交平台可能也会因被不法分子滥用而受到影响。

**中国打击外资IT企业 IBM中枪**

据最新报导称，中国当局要求国内银行放弃使用IBM(IBM.N)高端服务器。鉴于中美因网络攻击关系紧张，此举其实并不让人格外意外。自去年以来，中国当局采取了一系列类似举动，这只是最新举措而已，斯诺登曝光美国网络监控项目后，中国开始悄然向国企施压，要求停用美国科技产品。讽刺的是，中国当局的这些举动，实际上可能会让本国的科技网络和系统更易受到攻击，原因是大多数此类国产品远没有进口品先进。

中国当局担心美国企业所产设备和软件的安全性，似乎更多的是出于政治因素，而非实际的安全问题，我对此持相当开放的看法。出于安全担忧以及对不公正的政府补贴的考虑，美国和欧洲先后采取措施，限制中国电信设备巨头华为和中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)在欧盟市场销售电信设备，这让中国领导人很不满。此外，欧美在贸易相关争端中针对中国光伏产品的类似举措，对北京而言也是棘手的问题。

美国和欧洲都没有采取措施，限制中资企业的电脑、手机及软件在他们的市场销售，譬如像中国PC巨头联想(0992.HK)，在欧美市场可谓重量级企业。不管为何原因，据报导称中国当局目前向大型国有银行施压，要求他们的IT网络放弃使用IBM服务器，转而使用本土品牌。

IMB发言人称不知道此事，但媒体报导称在美国当局指控五名中国军官涉嫌窃取美国企业商业机密后仅一周，中国当局采取了此举。报导还称，中国央行和财政部正在对使用IBM服务器是否令中国的金融安全受到危险进行评估。

与此同时，还有报导称中国当局要求大型国企切断与西方咨询企业的业务往来。而就在一周前，微软Windows 8操作系统遭到中国当局封杀，中国中央政府采购网下发通知，要求所有计算机类产品不允许安装Windows 8操作系统，具体原因不明。西方科技企业受冷落可追溯至去年末，当时一些国企据报减少了对思科(CSCO.O)网络设备的使用。

有人可能认为中国在这一系列举动中暗藏大阴谋，我对此不敢苟同。过去两年中的多数时间，中美因安全问题关系紧张，起先是美国出于安全原因禁止进口中国电信设备，随后爆发的网络监控丑闻让两国关系更趋紧张，上周美国当局指控中国军官从事商业间谍行为，进一步加剧了两国的紧张关系。

我认为，中美因这方面问题的紧张关系还会进一步升温，随后如果没有出现新的重大指控，明年局面可能会开始降温。但正如我一开始所言，鉴于中国政府机构和大型国企如今不得不购买国内产品，而此类国内产品几乎可以肯定远不如IBM、微软、思科等经验丰富的西方企业的同类产品安全，那么这些种种举动的最大输家可能会是中国。但在紧张局势最终开始缓和前，在这场持续的口水战中，政治发挥着更大的作用，真正的安全则是次要问题。

一句话：中国与西方因高科技安全问题引发的紧张关系今年可能进一步升温，这将导致微软、IBM等科技巨擘在华销量蒙受损失。（完）

编译：李富强/侯雪苹 发稿：程芳/王凤昌

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