《HOME专栏》中国上半年锌、镍和铜进口骤升 在金属贸易中脱颖而出

- (本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home 编译 汪红英/张若琪/许娜/侯雪苹

路透伦敦7月25日 - 中国的基本金属进口曾经是全球金属市场奋进的号角。

但这种日子已经一去不复返了。

这不仅仅是因为中国整体经济在放缓，还因为该国自身的精炼金属产能在一些工业大宗商品方面已发展至能够自给自足。

例如，过去三年，中国仅少量净进口精炼铅，这种情况在2016年上半年依然持续。

中国仍在进口原铝，但现在的进口量非常小，今年上半年净进口量仅为20,400吨，充其量只是沧海一粟。

中国对全球基本金属供应链的影响已上移至生产金属所需的原材料，对全球铝供应链的影响则已下移至半成品的出口。

不过，中国仍在大量进口三种基本金属，而且这三种金属在今年前六个月的进口量均在增加。

不过，每种金属都有自己独有的情况，因而无法直观体现基本状况或是中国制造业。

中国精炼金属净进口图表：tmsnrt.rs/29UPZSv

中国原材料进口图表： tmsnrt.rs/29UPBmYok1

**锌**

2016年上半年精炼锌净进口量增长逾一倍至280,800吨。

这是因为进口量增加48%至291,900吨，但出口量锐减到11,100吨，远低于上年同期的70,900吨。

精炼锌进口加速令这个市场原材料供应益发吃紧。

由于矿场关闭和嘉能可500,000吨产能暂时削减，全球矿锌产量已大幅下降，锌精矿供应链紧俏似乎使得中国炼厂可获得的原材料减少。

1-6月锌精矿进口量为100万吨，较上年同期减少30%。

根据中国国家统计局，同期中国本身精炼锌产量减少1%或大约45,000吨。

在这样的背景下，金属锌进口上升就相当合理，且助长已然高涨的市场。伦敦三个月期锌上周触及每吨2,294.50美元的14个月高点。

**镍**

今年上半年精炼镍进口大增189%，至226,100吨纪录高位。

乍看之下，这似乎是在重复锌的经历：中国精炼金属进口增加，将抵消原材料可获得性减少的影响。这里所指的原材料即中国镍生铁(NPI)行业所使用的镍矿石。

期镍也处在由供应面引发的多头涨势之中，投资者的目光集中在菲律宾对镍矿产业进行环保整顿上。印尼2014年颁布禁令禁止所有镍矿石出口后，菲律宾曾趁机填补了遗留下来的供应缺口。

2016年前六个月，从菲律宾进口的镍矿石下降约25%，尽管这更多是受暴风雨尤多的季风季节、而非菲律宾政府的环保整顿行动影响。

也就是说，目前有许多坊间证据显示中国NPI生产下滑，而这应该表明对精炼镍进口的依赖加重。

但在这个特别的看涨故事中，存在一个结点。

精炼镍进口增加或许反映出中国镍库存的替代需求，但无疑也表明大量库存从伦敦金属交易所(LME)流向上海期交所(ShFE)。

上海期交所在旗下镍合约去年年中繁荣的情况下，批准俄罗斯全板镍用于交割，从而推高了俄罗斯进口。

2016年上半年总计进口159,400吨，高于2015年同期的61,300吨。

这些进口中有很大一部分并未流入中国制造供应链，而是存放在上海期交所注册仓库中--该库存总计105,438吨。

中国镍贸易数据中很可能蕴含新兴的看涨题材，但仍因库存流向上海期交所而被夸大。

**铜**

铜进口增加与原材料短缺毫不相干。

全球铜精矿供应过剩，而且中国的进口量比以前任何时候都多，今年迄今为止已经进口800万吨，较上年同期增长34%，创下新的六个月记录。

难怪中国自身的精炼铜产量也增长。根据中国国家统计局(NBS)数据，今年迄今为止，中国精炼铜产量增长8%。

那么，中国为何还在进口更多的铜，而不是减少呢？

尽管近期都在关注用于出口的铜的量上，但多数都是放到亚洲LME仓库。

今年上半年20.3万吨的出口量，几乎与中国2015年全年的出口量一样多，但与中国的进口量相比，依然相形见绌。

2016年上半年，净进口量增长20%或大约31.5万吨，达到187万吨。

中国吸纳铜的实力几乎让所有人感到意外，但所有的这些铜实际上去了哪儿呢？

潜在的答案之一可能是电力行业。该行业是铜的一个关键终端用户。

今年中国电网投资增长了大约三分之一，部分反映了有关反腐行动对今年早些时候数据的影响，以及巴克莱资本分析师所称的“电网支出实际增长”的情况。

反腐调查相关的投资推迟至2015年下半年，所有迹象显示这些投资还正在赶进度中。

但根据巴克莱资本，其它终端用户行业状况好坏不一。该行还警告称，“虽然今年至今中国铜行业表现不俗，但近期的强劲表现依赖单一行业，因此尤为脆弱”。