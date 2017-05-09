《HOME专栏》LME铜库存成为多空双方的战场

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home

路透伦敦5月8日 - 上周在伦敦金属交易所(LME)注册的铜库存激增近98,000吨。

这是因为仅仅在三天的时间内，LME体系就增加了126,150吨仓单。

库存的突然出现，可能并非LME期铜自1月以来首次跌破5,500美元的唯一原因。

工业金属上周都呈守势，因为中国铁矿石和钢铁市场崩跌，折射出对中国经济减速的担忧。

但整体库存增加50%至354,650吨，以及注册仓单库存增加一倍至243,300吨，也肯定不会提振人气。

这是关键所在。

因为近几个月LME铜库存已经成为两种相对立的市场观点的战场。

随着多空双方在实货市场斗法，价格信号愈发分化。

在这场战斗的迷雾中，被忽视的就是实货市场之外有意思的库存变化。

**按下(按钮)...**

上周LME库存跳增的情况，和3月初仓单猛增情况如出一辙，当时在短短四日内注册仓单就增加了141,625吨。

而且和上次一样，增加的仓单主要出现在亚洲仓库。

新加坡、韩国的釜山和台湾的高雄增幅巨大，欧洲鹿特丹也有部分流入，和3月流入分配情况也如出一辙。

同样和上次一样的是，流入规模如此之大，表明这些并非实际“入库”的铜，而很有可能是已经在仓库中等待按下仓单按钮的铜。

其中一些很有可能来自被授权从事铜加工，将铜精矿转为精炼铜的部分中国炼厂。转为精炼铜之后再出口就不用支付15%的出口关税。

中国去年出口了426,000吨精炼铜，和进口量相比依然微乎其微，但却是有史以来的最大出口规模。今年第一季精炼铜出口量为105,000吨，韩国和台湾为两大目的地。

这些铜的真正来源对于这里想要说的重点不那么重要。我们想说的重点就是市场上，尤其是亚洲有很多自由流动的铜。这应意味着铜价将会下跌。

**...然后流出**

只可惜，刚刚进入LME仓储体系的铜不太可能久留。

在3月初那批铜“入库”后，LME的可交易库存(Open tonnage)由88,750吨增加逾一倍至194,825吨。

到了4月底，可交易库存已回落至121,250吨，归因于持续的仓单注销，以及之后实货库存减少。

这就是运作的套路。

不论空头向体系丢出了多少量，多头都会照单全收，然后实货转移。

事实上，多空的拔河早就结束。只是赌注一直在增加。

2016年6月，LME体系铜库存仅一周就增加65,550吨，令市场大吃一惊。

最近，似乎要双倍的吨数才能引人侧目。

实际上，上周流入的规模，与多数分析师所计算的今年全球市场供需差额相当。

不过，多空双方在这场库存战中的火力算是互相抵销。

目前LME铜库存数据比年初净增加39,725吨，这样的增量与“正常的”季节标准比较相当温和，尽管有些月份出现剧烈波动。

全球交易所铜库存图表：tmsnrt.rs/2ptGtcH

**远离战场**

全球各交易所目前登记的铜库存数量整体达到707,000吨，较2016年初增加了170,600吨。

下一步的趋势发展料将为库存下降。

LME空方似乎已经耗尽弹药，因为今早的LME报告显示没有新的“入库”。

上海期交所注册的铜库存数量目前也呈现下滑趋势，进一步印证了这样的看法，即在这场有两大市场参与者都投身其中的角力，中国积极涉足在内。

全球库存正在演变出一个持续的趋势，其中的一个构成部分就是美国CME仓储系统。

CME铜库存在铜市场的分析中鲜少被提及，因为与伦敦和上海两地的交易所相比，CME的体量较小。

但经过近一年的持续累积后，CME当前的铜库存为155,064英吨，达到2004年以来的最高位。

这种上升趋势在今年第一季尤为明显，此间产生的CME-LME套利窗口倾向于推动货物在美国交割。

这一情况很不寻常，令人联想到其与特朗普政府可能实施的边境税之间可能产出的关联。

能够确定的一点是，CME铜库存的增加标志着全球“显性”库存正经历一场重大的重新分配。

**眼见为信？**

当然，由于大量的铜库存藏身于交易所以外的统计数据当中，因此我们并无法得见。

在多空双方试图掌控铜交易题材的情况下，看来其中多数铜库存在亚洲被大洗牌。

在这个题材特别容易被操控之际，多空双方正如此进行操作。

多数分析师同意，铜市在多年来供过于求之后，现正转呈供不应求的状态。

这样的转折点向来难以解读，进行交易的难度甚至更高。在研判潜在市场动态扭转的速度时，可见库存应该是项有用的工具才对。

多空双方都深知这点。

只是在多空持续更加激战，试图操控库存资讯的情况下，对大家来说，LME库存这项工具可谓几无用武之地。(完)