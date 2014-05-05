《萨默斯专栏》英国经验与节支政策的局限

(本文作者曾任美国财政部长与美国国家经济委员会主任，现任教于哈佛大学。以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Lawrence Summers 编译 蔡美珍/张明钧/王冠中

路透5月4日 -过去几个月英国的经济成长速度在七国集团(G7)居冠。英国第一季经济年增率超过3%，而美国经济几乎零成长，欧洲大陆仍然低迷，日本则是在消费税调升的巨大影响下苦苦努力维持动能。

英国经济数据的强劲表现，被许多人视为证明英国2010年以来的节支政策正确无误，对于需求不足将对发达经济体构成中期增长阻力的想法，这也成为驳斥的证据。

正确解读英国经济策略极为重要，因为这关系到英国政局、英国未来经济政策走向，最重要的是，因为英国的经验会影响国际社会的经济政策辩论。可惜的是，如果予以正确解读，英国经验会证明节支政策主张为误，也会证实凯恩斯对于景气下行期间全面削减预算之害的警告。

先从英国当前经济情势看起。虽然近期经济成长迅速，但这只是因为英国之前衰退幅度极深。美国目前国内生产总值(GDP)规模已经远高于金融危机之前水准，而英国GDP仍低于危机前的高峰，甚至低于实施节支政策时的预测水准。基于这样的惨淡数字，英国债务相对GDP的比例目前比预测高出近10个百分点，以及预测达成预算平衡的日期推后到2019年，也就不令人惊讶了。

英国表现欠佳的一般藉口是其经济十分仰赖金融服务业。然而仰赖金融业程度远高于英国的纽约大都会地区，当地的生产总值(GDP)已经轻松超越先前高峰。虽然欧元区的表现惨澹，但简略看过贸易数据也能证实这不是英国经济成长欠佳的主因。

美国经济在1933年的大萧条期间跌落谷底后，曾连续多年以9%的速度增长。在美国历史的承平时期，从未有过像这样的亮眼表现。但何以致此呢？原因很简单，这只是由于大萧条时期的经济萎缩过于深重。从来没有人将美国经济大萧条过后的景气复苏归功于节约政策。相似的是，英国经济之所以成长，单纯只是因为重大危机过后出现庞大的产出缺口，然后经济追赶上来。

证诸历史，景气若衰退幅度较大，随后的复苏也就会更为强劲。以纽约大都会地区为例，虽然2008年金融业崩溃期间纽约地区的萎缩程度较其他地方严重，但之后也享有更为迅速的增长。

关于英国经济增长还有两点需要强调。首先，加速增长与节约措施促进增长的关系不大，反倒是放缓实施节约举措还带来较大的助力。不论是就赤字本身而言，或者是全球各地区性及国际性组织所倡言的各种不同的结构性减赤措施，过去两年已经放慢了财政紧缩的脚步。财政紧缩的步调放缓，意味着财政政策所导致的经济成长减损状况获得了缓和。

若这情况维持下去，预计将可带来更乐观的成长表现。讽刺的是，若财政乘数越高，当财政紧缩松绑时，预计的回温幅度也会越大。因此过去18个月来的复苏情况，要说是节支带来的功劳，倒不如说是反节支的效果。

其次，在面临削减赤字给需求和经济成长带来的潜在损害时，英国政府被迫采取一些非常规举措来支持放款。最重要的是所谓的购房援助计划，该计划提供诱人的低抵押贷款利率给部分买房者，并为部分抵押贷款提供担保，让买房者只需支付5%的头款。对于奖励面向小企业放款，以及让央行参与出口融资，也有相关的特别计划。

这些计划都存在很大的问题，尤其是购房援助计划；该计划复制了美国政府支持企业(GSE)的多数错误。节支计划的目标是要恢复对英国主权信用的信心。然而，大规模提供抵押贷款担保，实际上是在创在巨额的潜在政府债务，其他贷款担保计划也有相同的情况。

此外，补贴抵押贷款也有重燃房地产泡沫的风险，去年伦敦地区房价增幅就比GDP成长率高出许多。而且这些计划对购房者有益，却对租房者没帮助，也带来资源分配不均造成的恶果。

因此，英国的成长反映的是各种情况的总和，包括英国此前经济衰退的深重程度、节支深化趋势缓和、以及政府贷款可能创造的泡沫。

它对英国人民来说或许还是利大于弊，但不应成为其他国家的范本。(完)

(译文审校 徐文焰)

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