《专栏》人民币汇率双重贬值加速 年底可能明显跌破6.8

2016年1月21日，在北京拍摄的美元和人民币纸币。 REUTERS/Jason Lee

（文章仅代表作者本人观点）

作者为张明、郑联盛、王宇哲、杨晓晨、周济

人民币汇率双重贬值加速

摘要：英国公投之后，人民币兑美元、日圆、CFETS货币篮与BIS货币篮的贬值速度明显加快。尽管2016年1月底至4月底人民币兑美元汇率升值幅度远低于美元指数贬值幅度，但5月初至今人民币兑美元汇率贬值幅度几乎等于美元指数升值幅度。今年年初至今人民币兑三大货币篮指数均显着下跌的事实表明，中国央行迄今为止并未真正致力于盯住货币篮。最近人民币兑美元与篮子汇率双重贬值的方向是正确的，但需要关注贬值预期加剧的相关风险。如果英国脱欧导致欧盟银行业危机加剧，今年年底人民币兑美元汇率可能明显跌破6.8。

6月24日英国脱欧公投，造成全球避险情绪进一步加剧，导致避险资产（美元、日圆、发达国家国债、黄金）价格显着上涨，而风险资产价格（股票市场、新兴市场货币、大宗商品）价格明显下跌。

最近两周以来，人民币汇率面临的贬值压力明显加剧。如表1所示，无论是人民币兑美元、日圆汇率，还是人民币CFETS指数与人民币BIS指数，最近两周的贬值速度都显着超过今年年初至英国公投之前的贬值速度。不过，由于英国公投结果直接冲击了英镑与欧元，最近两周以来，人民币兑英镑升值了11.2%，人民币兑欧元汇率也扭转了之前的颓势，微升0.6%。作为人民币兑美元、日圆贬值而对欧元、英镑升值的结果，最近两周人民币SDR指数大致保持平稳（微升0.1%）。

表1 人民币兑主要货币与货币篮的升贬值幅度

人民币兑美元 人民币兑欧元 人民币兑日元 人民币兑英镑 人民币CFETS货币篮指数 人民币BIS货币篮指数 人民币SDR货币篮指数

2016年1月1日至7月8日 -3.0% -4.3% -23.1% 10.2% -6.0% -5.7% -3.2%

2016年6月23日至7月8日 -1.8% 0.6% -5.8% 11.2% -1.0% -1.2% 0.1%

数据来源：CEIC、PRIME。

2016年5月初至今，人民币兑美元汇率中间价的贬值幅度几乎等于美元指数的贬值幅度。2016年年初至4月底，美元指数震荡下行，人民币兑美元升值，但人民币兑美元升值幅度（0.68%）远低于美元指数贬值幅度（5.85%）。2016年5月初至7月8日，美元指数转为上升，而人民币兑美元转为贬值，这一期间人民币兑美元贬值幅度（3.51%）与美元指数升值幅度（3.46%）比较接近。

2016年年初至今，人民币相对三个货币篮的指数都显着下跌，说明中国央行并未真正盯住货币篮。2016年初至今，人民币CFETS指数与BIS指数的下跌幅度较大（分别为6.0%与5.7%），而人民币SDR指数下跌幅度较小（3.2%）。人民币三个货币篮指数年初以来的显著下行，说明今年以来，央行并未真正致力于维持人民币兑货币篮的稳定。最近中国外汇交易中心也撰文说明为何人民币兑篮子汇率持续下跌，主要理由包括：指数初始值（2014年年底）可能高于均衡汇率水平、中国通胀率高于其他国家通胀率（因此维持实际汇率稳定就需要名义汇率贬值）、全球新兴市场国家汇率贬值压力都较大等。

在国际金融市场动荡加剧之际，央行让人民币兑美元汇率以及兑篮子汇率双重贬值，是正确的选择。这是释放人民币汇率贬值压力的一个较好的时机。不过，中国政府也应关注，如果贬值预期加深，可能对未来的资本外流与资产价格产生更大冲击。

我们目前维持今年年底人民币兑美元汇率中间价约为6.8左右的判断。但如果英国脱欧对欧盟银行业冲击加剧，我们的基准判断存在明显下调的风险。（完）