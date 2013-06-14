《阳歌专栏》华为和不锈钢管成中欧贸易战焦点

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**华为和不锈钢管成中欧贸易战焦点**

端午节假期并未阻止欧盟和中国的贸易关系迅速恶化。上周，中国政府对欧盟葡萄酒进行反倾销调查，并暗示也可能对豪华车展开调查，这两个行业的欧洲企业都比较成功地进入了中国市场。本周，欧盟就中国对欧洲不锈钢管征收惩罚性关税向世界贸易组织提出协商申请，英国议会情报与安全委员会则对采购自华为的电信产品表示担忧。

这是欧洲国家首次对华为的电信产品表达安全疑虑，欧洲是华为和中兴(0763.HK)(000063.SZ)的最大海外市场。如果中欧双方不够小心谨慎，贸易争端有可能失控，引发贸易战，这对任何一方都没有好处。

英国议会情报与安全委员会发表报告称，2005年英国电信开始购买华为的设备，而英国政府直到一年后才知晓，此事“令人震惊”。英国电信是最早购买华为设备的西欧国家大型电信运营商之一。去年，美国政府禁止华为和中兴向美国电信企业销售网络设备，因担忧安全问题。英美两国都没有提到具体的证据，仅是说华为可能和中国政府有关系。

报告发表后，英国驻华大使吴思田发布了他个人的官方声明，称英国欢迎来自中国的投资，并指出华为是“英国长期有价值的投资者”。吴思田还表示，使用华为设备建设的网络是安全的。

欧盟贸易专员正在调查华为和中兴是否获得中国政府的不公平支持，加上国家安全担忧，意味着未来一两年华为和中兴对欧盟电信企业的销售将迅速下滑，直到事情解决。

欧盟就中国向欧洲不锈钢管征收惩罚性关税向世界贸易组织（WTO）提交正式协商申请。我对这事不大清楚，报道引述一名专家称，中国和贸易伙伴间经常发生此类争端，不必过于担忧。

然而，考虑到电信设备和光伏产品等贸易纠纷，这事看起来不妙。有些迹象显示中国和欧盟将试图解决光伏产品上的纠纷，这种情况仍可能发生。目前非常需要这样的正面进展，改变中国和欧盟贸易关系越发紧张的局面。

一句话：欧盟和中国需要采取行动缓和贸易纠纷言论，否则可能面临一系列贸易战风险。

**中国一民营小额贷款公司申请赴美IPO**

今天金融消息相对较少，我想谈谈吴江市鲈乡农村小额贷款股份有限公司准备低调赴美首次公开募股（IPO）一事。该公司融资规模很小，大约为1,800万美元，按常理不值一提。但有意思的是，这是我见过的中国贷款公司进行的首个融资规模如此之小的IPO，而且还有望带动中国新一代民营贷款公司掀起一波类似的上市潮。

该公司申请赴美IPO意义重大，为今年第二家赴美融资千万美元的中国企业，另外一家则是上周刚刚在美国上市的兰亭集势(LITB.N)。兰亭集势股价自上市首日以来已经上涨逾50%，这对今后中国企业的上市而言可谓好兆头，此前中概股长期受到负面情绪困扰。

该公司是否能从投资情绪改善中受益还不是很清楚。由于融资规模太小，大多数媒体对该公司申请赴美IPO的消息视而不见。该公司称，计划以每股6-7美元发行270万股，融资1,800万美元。按照这一价格区间中间值，该公司的市值为7,600万美元，算不上市值很大的公司，但也值得关注。

吴江市鲈乡农村小额贷款股份有限公司成立于2008年，主要为江苏省的个人和企业客户提供小额贷款和贷款担保服务。在截至今年3月的财年，该公司实现利润830万美元，利息和手续费收入为1,200万美元。尽管这些数据不是很出彩，但与总收入相比利润率之高不容小觑。还有就是，这一市场应当也蕴藏着巨大的增长潜力。

鉴于大多数中国传统贷款企业的前身是国有银行，缺乏向民营行业提供贷款的经验，因此这样的公司其实正是中国目前需要的。吴江市鲈乡农村小额贷款股份有限公司身处民营企业相对活跃的江苏省，该地区的许多小企业无疑也需要此类服务，这看起来也很有优势。

该公司的IPO定价及上市首日的股价走势值得关注。该公司IPO承销商是伯纳姆证券公司（Burnham Securities），属于相对较小的投资银行，意味着其IPO可能不会引起较大的关注。相比之下，兰亭集势IPO融资额也相对较少，大约为8,000万美元，但有四个承销商，其中包括大名鼎鼎的瑞士信贷。

兰亭集势上市首周股价走势强劲，对吴江市鲈乡农村小额贷款股份有限公司而言可谓好兆头，但由于两家公司从事的业务迥然不同，影响或许有限。吴江市鲈乡农村小额贷款股份有限公司IPO规模虽然很小，但我仍觉得这是特别值得关注的交易，因为这是该领域出现的首个IPO，而这个领域今后几年的增长潜力可能十分强劲。

如果该公司的发行价很高，接近或者就在区间高端，且股价在上市首日大涨，这一切都将不足为奇。对于其他民营贷款公司而言，该公司IPO若大获成功无疑会成为鼓舞人心的信号，他们可能很快就会效仿，在接下两年纷纷赴美上市。

一句话：吴江市鲈乡农村小额贷款股份有限公司即将成为首个在境外上市的中国民营贷款公司，其在纽约IPO首日可能出现强劲走势。（完）

编译：李富强/侯雪苹 发稿：王凤昌/张家伟

《阳歌专栏》是专为中国投资人士与股民量身定制的在线社区，供散户、资金经理等各类人群广泛参与。博客不在于简单报导新闻事实与市场热谈，而在于用睿智点评挖掘新闻背后的深度意义。欢迎读者以发博、跟贴等方式积极参与，并可通过站内邮件系统进行一对一讨论。详讯请联系管理员：newsdoug@youngchinabiz.com。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。