《Russell专栏》亚洲煤炭需求下滑预测仍未实现

(本文作者为路透专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell 编译 隋芬

路透朗塞斯顿4月23日 - 亚洲煤炭市场开始有点类似《等待戈多》的情节了。这是剧作家塞缪尔·贝克特的一出荒诞派戏剧，剧中主角们苦苦等待而一无所获。

煤炭的情况是，由于地区经济增长预计放缓，且替代能源的发电量不断增多，市场预期煤炭需求将下滑，并从而拉低煤炭价格。

问题在于，目前为止亚洲三大主要消费国中国、日本和韩国的煤炭进口都在上升，完全不像过去几个月市场认为进口将立刻放缓的预测。

不仅整体煤炭进口增加，一些供应国的市场份额也在扩大，最奇怪的是澳洲，澳洲是亚洲成本最高的煤炭生产国之一。

中国今年3月的煤炭进口量同比大增20.2%，达到2,052万吨，整个第一季的进口量则比2012年同期增加27.3%，达到6,379.6万吨。

日本3月的煤炭进口同比增加5.8%至1,582.1万吨，在3月止的财年中总计进口煤炭1.0629亿吨，创下纪录高位，并比上一财年增加4.5%。

韩国3月的进口比上年同期增加1.6%，为970万吨，不过今年以来的总进口量比上年同期减少3.1%，降至2,877.9万吨。

综上的整体格局是亚洲前两大煤炭进口国中国和日本都在增加购买，而第三大进口国韩国的需求也不差。

要解释这种情况，一个显而易见的答案就是煤炭价格较低。在截至4月19日的一周时间里，亚洲的指标纽卡斯尔现货煤炭价格比上一周下降了2.7%，至每吨86.64美元。

虽然这比去年10月触及的三年低点80.82美元要高，但要低于2月8日触及的年内高点96.09美元，相较于2011年1月高位136.30美元(2008年经济衰退以来高点)，则低了38%。

低价格鼓舞了中国的买兴。进口煤炭的到岸价比中国多数国内供应的价格都要便宜。

不过，这种局面可能即将改变。据称电力业者的煤炭库存充足，另外中国国内价格下滑削弱了进口船货的竞争力。

在日本，电力公司3月煤炭火力发电同比增加了3.1%，而其他燃料发电都是减少。

不过，原油与液化天然气价格的下跌可能会吸引一些电力公司改用，从而降低对煤炭的需求。

话虽如此，煤炭的一个关键因素仍是价格，只要它比其他替代能源便宜，买家的进口情况就会维持良好。

但如果说价格是关键，这并无法解释澳洲今年如何能够在一些关键市场扩大份额。

中国第一季从澳洲进口了2,773.7万吨煤炭，比2012年同期跳增74%。澳洲是全球最大煤炭出口国。

相比之下，中国第一季从印尼的煤炭进口只增加了18.5%。印尼是电厂热能煤最大出口国。

澳洲在中国市场份额扩大，一部分可归因于蒙古煤炭出口纠纷。中国第一季从蒙古的煤炭进口减少了20.3%。

这个因素反映在焦煤数据上。中国第一季从澳洲进口的焦煤跳增107%，而从蒙古的进口减少35%。焦煤是钢铁生产中使用的燃料。

但澳洲煤炭生产商赚到的这个好处可能即将结束。蒙古塔本陶勒盖煤矿1月基于成本理由宣布暂停对中国出口煤炭，但目前已经恢复出口。

蒙古另一家主要煤炭生产商--力拓旗下的南戈壁资源公司也已恢复运转，此前因为中国国企中国铝业对南戈壁提出收购要约，政府迫使南戈壁暂停了采矿，而中铝去年9月因政治阻力而放弃收购。

蒙古煤炭供应恢复，几乎笃定将取代澳洲焦煤。根据中国海关数据，澳洲焦煤3月价格上涨将近一倍。

但澳洲在中国烟煤进口的占比也有所提高，第一季成长77.8%，由印尼进口数量则成长48.3%。

中国海关数据显示，澳洲烟煤每吨102.9美元，印尼烟煤仅要78.47%，但澳洲进口增幅仍略胜一筹。

虽说澳洲煤炭很可能具有更高的发热值，但中国买家将选择更便宜供应是在情理之中，尤其是火力发电面临着水力发电量上升的压力。

这意味着，澳洲恐怕难以重复第一季对中国煤炭出口的优异表现，即便中国的煤炭进口继续一反下滑预期，保持良好。

但有可能出现的情况是，如果经济动能继续放缓，尤其是中国，则煤炭进口将会减少，而价格下跌将成为保持销量的唯一方法。(完)

(译文审校 蔡美珍)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。