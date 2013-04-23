《Russell专栏》亚洲煤炭需求下滑预测仍未实现

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Clyde Russell 编译 隋芬
路透朗塞斯顿4月23日 - 亚洲煤炭市场开始有点类似《等待戈多》的情节了。这是剧作家塞缪尔·贝克特的一出荒诞派戏剧，剧中主角们苦苦等待而一无所获。
煤炭的情况是，由于地区经济增长预计放缓，且替代能源的发电量不断增多，市场预期煤炭需求将下滑，并从而拉低煤炭价格。
问题在于，目前为止亚洲三大主要消费国中国、日本和韩国的煤炭进口都在上升，完全不像过去几个月市场认为进口将立刻放缓的预测。
不仅整体煤炭进口增加，一些供应国的市场份额也在扩大，最奇怪的是澳洲，澳洲是亚洲成本最高的煤炭生产国之一。
中国今年3月的煤炭进口量同比大增20.2%，达到2,052万吨，整个第一季的进口量则比2012年同期增加27.3%，达到6,379.6万吨。
日本3月的煤炭进口同比增加5.8%至1,582.1万吨，在3月止的财年中总计进口煤炭1.0629亿吨，创下纪录高位，并比上一财年增加4.5%。
韩国3月的进口比上年同期增加1.6%，为970万吨，不过今年以来的总进口量比上年同期减少3.1%，降至2,877.9万吨。
综上的整体格局是亚洲前两大煤炭进口国中国和日本都在增加购买，而第三大进口国韩国的需求也不差。
要解释这种情况，一个显而易见的答案就是煤炭价格较低。在截至4月19日的一周时间里，亚洲的指标纽卡斯尔现货煤炭价格比上一周下降了2.7%，至每吨86.64美元。
虽然这比去年10月触及的三年低点80.82美元要高，但要低于2月8日触及的年内高点96.09美元，相较于2011年1月高位136.30美元(2008年经济衰退以来高点)，则低了38%。
低价格鼓舞了中国的买兴。进口煤炭的到岸价比中国多数国内供应的价格都要便宜。
不过，这种局面可能即将改变。据称电力业者的煤炭库存充足，另外中国国内价格下滑削弱了进口船货的竞争力。
在日本，电力公司3月煤炭火力发电同比增加了3.1%，而其他燃料发电都是减少。
不过，原油与液化天然气价格的下跌可能会吸引一些电力公司改用，从而降低对煤炭的需求。
话虽如此，煤炭的一个关键因素仍是价格，只要它比其他替代能源便宜，买家的进口情况就会维持良好。
但如果说价格是关键，这并无法解释澳洲今年如何能够在一些关键市场扩大份额。
中国第一季从澳洲进口了2,773.7万吨煤炭，比2012年同期跳增74%。澳洲是全球最大煤炭出口国。
相比之下，中国第一季从印尼的煤炭进口只增加了18.5%。印尼是电厂热能煤最大出口国。
澳洲在中国市场份额扩大，一部分可归因于蒙古煤炭出口纠纷。中国第一季从蒙古的煤炭进口减少了20.3%。
这个因素反映在焦煤数据上。中国第一季从澳洲进口的焦煤跳增107%，而从蒙古的进口减少35%。焦煤是钢铁生产中使用的燃料。
但澳洲煤炭生产商赚到的这个好处可能即将结束。蒙古塔本陶勒盖煤矿1月基于成本理由宣布暂停对中国出口煤炭，但目前已经恢复出口。
蒙古另一家主要煤炭生产商--力拓旗下的南戈壁资源公司也已恢复运转，此前因为中国国企中国铝业对南戈壁提出收购要约，政府迫使南戈壁暂停了采矿，而中铝去年9月因政治阻力而放弃收购。
蒙古煤炭供应恢复，几乎笃定将取代澳洲焦煤。根据中国海关数据，澳洲焦煤3月价格上涨将近一倍。
但澳洲在中国烟煤进口的占比也有所提高，第一季成长77.8%，由印尼进口数量则成长48.3%。
中国海关数据显示，澳洲烟煤每吨102.9美元，印尼烟煤仅要78.47%，但澳洲进口增幅仍略胜一筹。
虽说澳洲煤炭很可能具有更高的发热值，但中国买家将选择更便宜供应是在情理之中，尤其是火力发电面临着水力发电量上升的压力。
这意味着，澳洲恐怕难以重复第一季对中国煤炭出口的优异表现，即便中国的煤炭进口继续一反下滑预期，保持良好。
但有可能出现的情况是，如果经济动能继续放缓，尤其是中国，则煤炭进口将会减少，而价格下跌将成为保持销量的唯一方法。(完)
(译文审校 蔡美珍)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。