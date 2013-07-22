《Russell专栏》中国自产石油增加降低进口需求

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Clyde Russell 编译 隋芬/王翔琼/张若琪/于春红
路透朗塞斯顿7月22日 - 中国今年上半年原油进口下降，这是笼罩在全球石油需求前景上方的乌云之一。
中国上半年原油进口下滑1.4%，与表观石油需求的温和增长形成鲜明对比。这个差异通常被归因于商业原油库存的变动。中国不公布原油库存，因此很难准确估计其商业库存的情况。
不过，另一个因素已经受到关注。中国上半年国内石油产出比上年同期增加4.3%，增幅相当强劲。
中国国家统计局7月19日公布的数据显示，今年上半年国内石油产量为1.03615亿吨。
折合日产量是417.9万桶，比2012年上半年的日产量高出17.2万桶。
这比今年前五个月增加了很多，1-5月国内石油日产量增幅要温和一些，为2.7%或6.2万桶。
月度数据恐受到统计干扰因素影响，但国内产量增加的趋势似乎确实相当明显。
2012年产量触及2.075万吨的纪录高位，相当于每日414万桶左右。基于上半年数据，2013年全年产量似将再创纪录。
这部分是因为中海油(0883.HK)的几块新油田开始试运行，包括位于南海的涠洲6-12油田在4月投产，并且珠江口盆地文昌8-3E油田于7月投产。
康菲石油经营的中国最大海上油田蓬莱19-3继漏油事故后已于2月复产，亦提振产量。
中国也在设法维持大庆等老化陆上油田的产量。大庆油田以平稳速度每日产油略高于80万桶。中国为全球第四大石油生产国及第二大进口国。
**国内产量增多，利空进口**
设想一下，假如2013年上半年中国国内产量稳定，而不是每日增加17.2万桶，那进口前景将大为不同，并且会乐观得多。
今年前六个月的日进口量为557万桶，但若非因为国内产出增加，日进口量也许能够达到574万桶。
若是如此，上半年石油进口就比去年同期成长2.1%。
换种说法，原本预期进口需求是正成长，但实际上的进口量却减少，这两者的差距应该正好相当于国内产出增加的量。
中国1-6月表观石油需求较上年同期成长3.4%，至每日982万桶.
这等于日需求增加约33万桶，代表石油需求增长有半数以上由国内产出的增长补上。
但那也意味中国一直在增加库存，因国内产出加上原油进口超出炼油厂的原油加工量。
进口量及国内产量总计显示，今年上半年炼油所需原油量为每日975万桶，但炼能为每日955万桶，两者相差20万桶。
反过来看，这可能利空中国下半年的进口需求，因其暗示原油的商业库存较多。
这已在明确显示中国经济成长缺少动能，而且越来越难对中国石油进口看多。
今年中国料将再度成为全球石油需求的主要动力，国际能源署(IEA)在5月公布的中期石油市场报告中预计，2013年中国石油日需求量将增长近40万桶。
市场可能预计多数需求增幅将被增加的原油进口所满足，但情况已不再是这样。
不仅是IEA基于上半年数据的预估看起来有些乐观，目前看来，多数石油需求增幅似乎将被不断增加的国内产量所满足。(完)
(编译 隋芬/王翔琼/张若琪/于春红; 审校 艾茂林/隋芬)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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