大宗商品基金饱受重创后 绩优经理人亦对前景不抱乐观

路透伦敦1月18日 - 2014年是大宗商品基金业者历来最凄惨的年度之一，就连少数去年设法赚到钱的基金经理人都说，他们预期2015年的开局会很辛苦。

油价及谷物价格崩跌，在2014年重创商品基金，理柏全球大宗商品基金类别中，主动管理型基金平均亏损14.35%。一些知名业者乾脆完全退出，投资人撤回了数以十亿美元计的资金。

不过仍有少数经理人能够善用市场波动率在年中突然窜高及商品价格下跌的机会。但是就连这些经理人也预期2015年将是一场硬仗，商品价格有进一步下跌的压力。

“这是最恶劣的情况，但多空策略(long/short)基金仍然有很多机会，”Swiss & Global资产管理投资组合经理Christian Gerlach指出。 Gerlach为Julius Baer品牌基金LP68170501所操盘的商品策略，是2014年少数表现良好的例子，上涨了6.09%。

2014年其他表现居前的商品基金，多数是利用精密电脑模型分析数据的系统管理型期货基金。

2014年平均下滑14.35%，远糟于2013年的下跌9.98%，反应出许多大宗商品下半年杀声震天。

一项广受欢迎的指标--标准普尔GSCI去年下跌超过33%，主要受到布兰特原油LCOc1自6月以来大跌50%打击，而整体能源产业的跌幅为44%。谷物、白银及铜的抛盘也相当凶猛。

巴克莱表示，2014年对于全面性的大宗商品投资而言是“史上最为艰困”的一年，全年管理的大宗商品资产下滑约500亿美元。

问题在于这些投资人大受打击并受创惨重之后，是否会重返市场。在单纯做多的投资界，投资人传统上会运用大宗商品做为通胀的对冲工具，然而由于经济可能陷入通缩，要买进大宗商品资产看来并非易事。

不过高盛表示，部分投资人已开始研究多重策略大宗商品基金，以做为分散投资的去处，藉以降低投资组合波动性并改善投资组合效率。(完)

(编译 蔡美珍/张明钧; 审校 王丽鑫/艾茂林)

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