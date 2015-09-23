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中国财经 | 2015年 9月 23日 星期三 16:06 BJT

中国商飞公司与波音签署在中国设立完工中心协议

路透北京9月23日 - 新华社周三报导，中国商用飞机有限责任公司与波音(BA.N)签署合作协议，将在中国设立一座737飞机的完工中心。

稍早，工银租赁与波音签署30架737-800NG的购机协议，这是中国航空公司业者与租赁业者将与波音洽购的300架飞机订单的一部分。(完)

(编译 张明钧; 审校 张荻)

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