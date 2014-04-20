企业并购：美国有线运营商Comcast与Charter就剥离用户资产进行磋商

路透4月19日 - 消息人士称，Comcast Corp 正与Charter Communications 就出售或剥离约300万用户资产进行磋商，该部分资产价值约为180-200亿美元，剥离该资产是前者以453亿美元收购时代华纳有线 的条件。

该消息人士称，谈判集中在是直接出售300万用户资产，还是将其剥离成立新公司并使Charter购买少数股权。

消息人士称，双方可能也在讨论其他选项。虽然谈判很认真，但仍在初始阶段，有破裂的可能性。消息人士称，其他有线运营商也有兴趣收购Comcast转让的用户资产。Comcast与Charter进行谈判的消息首先由英国金融时报曝出。

Comcast的发言人周六拒绝置评，路透无法联系上时代华纳有线和Charter的代表置评。

Comcast和时代华纳有线的高管本月稍早向议员保证，他们的合并不会导致有线电视和互联网套餐涨价。

Comcast已经做出承诺，将剥离300万用户资产，使合并后公司的用户数量不超过美国付费电视市场的30%份额。

该消息人士称，Comcast与时代华纳有线合并必须在发生资产转让之前通过当局批准。不过，Comcast此前可能与另一家有线公司，比如Charter，达成协议，该协议成立与否可能以并购获得批准为条件。(完)