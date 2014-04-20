企业并购：美国有线运营商Comcast与Charter就剥离用户资产进行磋商

亚洲橡胶：5月1日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透4月19日 - 消息人士称，Comcast Corp 正与Charter Communications 就出售或剥离约300万用户资产进行磋商，该部分资产价值约为180-200亿美元，剥离该资产是前者以453亿美元收购时代华纳有线 的条件。
该消息人士称，谈判集中在是直接出售300万用户资产，还是将其剥离成立新公司并使Charter购买少数股权。
消息人士称，双方可能也在讨论其他选项。虽然谈判很认真，但仍在初始阶段，有破裂的可能性。消息人士称，其他有线运营商也有兴趣收购Comcast转让的用户资产。Comcast与Charter进行谈判的消息首先由英国金融时报曝出。
Comcast的发言人周六拒绝置评，路透无法联系上时代华纳有线和Charter的代表置评。
Comcast和时代华纳有线的高管本月稍早向议员保证，他们的合并不会导致有线电视和互联网套餐涨价。
Comcast已经做出承诺，将剥离300万用户资产，使合并后公司的用户数量不超过美国付费电视市场的30%份额。
该消息人士称，Comcast与时代华纳有线合并必须在发生资产转让之前通过当局批准。不过，Comcast此前可能与另一家有线公司，比如Charter，达成协议，该协议成立与否可能以并购获得批准为条件。(完)
(编译 李春喜; 审校 王兴亚)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
美国商务部周一公布，美国3月个人消费支出(PCE)物价指数较前月下降0.2%。美国3月个人所得较前月增加0.2%(预估 为增加0.3%)。 美国供应管理协会(ISM)公布的数据显示，美国4月制造业指数降至12月来最低水准54.8，低于预估的56.5，3月为 57.2。 美国商务部公布，3月建筑支出较前月下降0.2%， 至1.218万亿美元，预估为增长0.4%。2月建筑支出修正后为上 升1.8%，前 值为增长0.8%。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%)
路透5月1日 - 美国股市周一开盘走高，周日晚些时候美国国会谈判代表经过协商，达成一项联邦注资协议，避免政府本周晚些时候停摆的局面出现。