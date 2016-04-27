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国际财经 | 2016年 4月 27日 星期三 10:47 BJT

康卡斯特就以逾30亿美元收购梦工厂展开谈判--华尔街日报

路透4月26日 - 美国华尔街日报引述数名消息人士报道，美国最大的有线电视运营商--康卡斯特(Comcast) (CMCSA.O)正在洽谈以超过30亿美元收购好莱坞动画制作公司梦工厂 DWA.O。

华尔街日报报道称，目前尚不清楚收购交易对梦工厂执行长Jeffrey Katzenberg意味着什么。

由于并非美国上班时间，因此无法联系到康卡斯特与梦工厂就此置评。(完)

(编译 陈宗琦；审校 汪红英)

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