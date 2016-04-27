康卡斯特就以逾30亿美元收购梦工厂展开谈判--华尔街日报

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透4月26日 - 美国华尔街日报引述数名消息人士报道，美国最大的有线电视运营商--康卡斯特(Comcast) (CMCSA.O)正在洽谈以超过30亿美元收购好莱坞动画制作公司梦工厂 DWA.O。
华尔街日报报道称，目前尚不清楚收购交易对梦工厂执行长Jeffrey Katzenberg意味着什么。
由于并非美国上班时间，因此无法联系到康卡斯特与梦工厂就此置评。(完)
(编译 陈宗琦；审校 汪红英)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。