康卡斯特将收购日本环球影城剩余49%的股权

路透2月28日 - 康卡斯特(Comcast) (CMCSA.O)周二称，将以2,548亿日圆(22.7亿美元)收购其尚未持有的日本环球影城(Universal Studios Japan, USJ)49%股权。作为美国第一大有线电视运营商的康卡斯特正积极扩张亚洲主题公园业务。

交易对上述这家日本主题公园运营商的估值为8,400亿日圆(75亿美元)，其中包括所承担的净债务。

康卡斯特是从高盛(GS.N)、私募股权投资公司安博凯(MBK)和其他持有人手中收购日本环球影城上述股权。

康卡斯特目前正在北京建设主题公园，也授权一家新加坡主题公园。

日本环球影城2001年作为一家日企开张，取得NBCUniversal的授权。Comcast在2015年购入日本环球影城51%股权。这次交易预料在2017年4月底前结案。(完)