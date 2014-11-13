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货币新闻 | 2014年 11月 13日 星期四 09:14 BJT

企业并购：Comcast称与时代华纳有线的并购交易“全速进行”

路透旧金山11月12日 - Comcast 执行长Brian Roberts周三对记者称，尽管对网路中立性(net neutrality)的新规则存在不确定性，但与时代华纳有线 的合并“全速进行”。

他在Comcast的一场媒体活动上表示，交易现处在最后阶段，仍在正常走向完成。该交易将缔造美国最大的有线互联网提供商。

两家公司股价周一大跌，此前美国总统奥巴马宣布，应当比照公共事业公司来管理互联网服务提供商，引起有线电视和电信公司的抗议。一些分析师认为，他的讲话令监管部门如何执行网路中立性出现不确定性，引起对这两家公司合并的担忧。(完) (编译 王丽鑫；审校 戴素萍)
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