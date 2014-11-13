企业并购：Comcast称与时代华纳有线的并购交易“全速进行”

路透旧金山11月12日 - Comcast 执行长Brian Roberts周三对记者称，尽管对网路中立性(net neutrality)的新规则存在不确定性，但与时代华纳有线 的合并“全速进行”。

他在Comcast的一场媒体活动上表示，交易现处在最后阶段，仍在正常走向完成。该交易将缔造美国最大的有线互联网提供商。