Comcast欲以452亿美元收购时代华纳有线

2013年12月11日在圣迭戈拍到的时代华纳有线的标志。 REUTERS/Mike Blake

路透2月13日 -美国最大的有线电视公司Comcast(CMCSA.O)周四提议以452亿美元收购时代华纳有线TWC.N，可能面临美国反垄断监管机构的仔细审查，因为该交易有可能重塑该国付费电视和宽带市场的格局。

这两家美国最大的有线电视服务提供商合并后，业务将遍及纽约至洛杉矶的广大地区，在付费电视市场的占有率将接近30%，在宽带互联网服务方面也将具备很强实力。

这全股票交易将帮助Comcast打入美国20大电视市场中的19个，并可能令该公司在与内容提供商和广告商谈判时拥有空前充足的筹码。

CharterCommunications(CHTR.O)公开追求时代华纳有线数月而未果，此次达成的友好收购令人感到意外；市场马上想到该交易是否会遭到美国司法部或美国联邦通讯委员会(FCC)的阻挠。

时代华纳有线股价周四劲升7.0%收报144.81美元，但仍远低于Comcast每股158.82美元的出价。这说明投资者担心交易可能遭遇监管阻力。Comcast下挫4.1%。

“我不知道监管当局会否因交易规模太大不容有失而同意放行；但它肯定会因为规模太大而不会轻而易举地通过司法部或FCC的严格审查，”FCC前主席Reed Hundt表示。

“只有Comcast才出得起这个价钱，如果两家公司获准合并，将改变媒体、内容、宽带以及设备等所有产业谈判桌上的力量平衡。”

Comcast执行长BrianRoberts表示，他有信心监管机构将对交易亮出绿灯，因为两家公司计划让出300万用户，从而使其3,000万合计用户数量在美国付费电视市场的占有率略低于30%。他说目前尚未决定放弃哪块市场。(完)

(编译 徐文焰；审校 张涛)

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