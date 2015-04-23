企业并购：Comcast拟取消对时代华纳有线的收购--彭博

路透4月23日 - 彭博周四引述知情人士报导，因美国监管机构反对，Comcast 计划取消以450亿美元收购时代华纳有线 的交易。

彭博称，Comcast可能最早周五宣布这项决定。这两家公司是美国最大的两家有线电视运营商。

就在一天前，Comcast和时代华纳有线管理人员会见了美国联邦通讯委员会(FCC)和司法部的审查人员。

消息人士告诉路透，FCC审查人员周三在一份简报中对内部员工称，计划建议将该并购案提交给行政法官举行听证会。此举将被视为FCC试图阻止这项交易的信号。

Comcast和时代华纳有线的代表拒绝对可能取消交易的计划置评。(完)