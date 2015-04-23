企业并购：Comcast拟取消对时代华纳有线的收购--彭博

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透4月23日 - 彭博周四引述知情人士报导，因美国监管机构反对，Comcast 计划取消以450亿美元收购时代华纳有线 的交易。
彭博称，Comcast可能最早周五宣布这项决定。这两家公司是美国最大的两家有线电视运营商。
就在一天前，Comcast和时代华纳有线管理人员会见了美国联邦通讯委员会(FCC)和司法部的审查人员。
消息人士告诉路透，FCC审查人员周三在一份简报中对内部员工称，计划建议将该并购案提交给行政法官举行听证会。此举将被视为FCC试图阻止这项交易的信号。
Comcast和时代华纳有线的代表拒绝对可能取消交易的计划置评。(完)
(编译 杜明霞；审校 许娜)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。