喜剧演员或有精神病人格特质--研究

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Kate Kelland

路透伦敦1月16日 - 拥有特异性人格结构可能是容易让人发笑的秘密。科学家的研究发现，喜剧演员拥有较高级别的精神病性人格特质。

《英国精神病学杂志》（British Journal of Psychiatry）刊发的一篇研究中，研究人员分析了来自澳大利亚、英国和美国的喜剧演员，发现他们在四种精神特质上比从事非创造性工作的人得分高很多。

这些特质包括冲动或反社会倾向以及避免亲近的倾向。

“那些制造幽默的创造性元素与精神病人的认知模式非常像，包括精神分裂症和双相型障碍。”牛津大学实验心理学系的Gordon Claridge说道，他是这项研究的领导者。

Claridge指出，尽管研究的特质与“精神病患者”相似，这些特质也可以是健康的喜怒无常、性格内向和横向思维倾向。

“尽管精神分裂症不利于幽默，程度较轻的话可能提高人关联古怪或不寻常事情、或者进行创造性思维的能力。”

“同样，双相型障碍患者常见的狂躁思维可能有助于将点子结合在一起、创造出新的原创幽默。”Claridge说道。（完）