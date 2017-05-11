美国FBI局长科米被解职前正力图扩大有关俄罗斯的调查--消息

路透华盛顿5月10日 - 美国国会一位消息人士周三表示，联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)在被总统特朗普解除职务的数日前，正在寻求让FBI扩大调查，以弄清特朗普竞选阵营与俄罗斯之间是否串通以影响2016年美国大选。

身为共和党人的特朗普目前正面临许多民主党议员以及部分本党议员的激烈批评。特朗普政府称科米工作中的一些做法粗暴，并否认他被解职与FBI调查俄罗斯有关。

特朗普周三在白宫会见俄罗斯外交部长，对这些批评予以驳斥，称民主党人是“虚伪的骗子”，并为自己周二突然将科米解职辩护。

科米被解职令华府上下震惊，也让特朗普进一步陷入与俄罗斯关系的争议中，并有可能妨碍其实现政策目标。

一位了解情况的国会消息人士表示，科米过去几天曾对国会议员表示，他已向司法部申请更多资源(主要是人员)，用于俄罗斯问题的调查。这位消息人士称，科米是在参议院情报委员会要求FBI加快俄罗斯调查之后知会国会的。

美国政府周二表示，科米被解职是由于他对选举年FBI调查希拉里克林顿“邮件门”问题的处理。

白宫发言人Sarah Huckabee Sanders称，特朗普自从去年11月当选总统那天开始，就一直在考虑让科米走人。(完)