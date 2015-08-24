焦点：商品市场暴跌 中国经济忧虑弥漫

特朗普当选后美国股市涨声响起 但就任后表现仍有待观察
但美国股市自从11月8日总统大选过后至今累计5.8%的涨幅，并非预示着共和党籍的特朗普就任后股市就会有好表现。若要对照参考，投资人只需要回想现任政府期间的股市波动即可。
路透新加坡8月24日 - 亚洲市场周一早盘，商品市场创新低，市场普遍担心中国经济进一步放缓会拖累该地区其他经济体，打压能源和原材料消费。
日经指数.N225周一下挫逾2%，至近五个月低位，因市场对中国经济增长放缓的担忧加剧。
亚洲市场的疲软人气也打击了油价。
美国西德克萨斯中质油(WTI)CLc1和布兰特原油期货LCOc1周一创六年新低，至2008/2009年金融危机以来前所未有的水平。
0115GMT，美国原油跌破每桶40美元，布兰特原油处于每桶45美元附近。
煤炭方面，2016年指标API2期货合约TRAPI2Yc1已在上周触及12年低点，澳洲纽卡斯尔(纽卡素)GCLNWCPFBMc2或南非Richards Bay港口GCLRCBPFBMc2等主要指标实货也已(或即将)跌至2008/2009年金融危机之前的水平。
虽然分析师表示，随着投资者逢低买入，价格有可能上涨，但整体市场基本面依然疲软，可能导致价格进一步向下调整。
“考虑到中国经济放缓、供应过剩和强势美元等结构性不利因素，可能不用过多久大宗商品就会重新进入长期跌势，”巴克莱在一份客户报告中说。
市场疲弱不仅影响能源价格，也在影响工业商品价格。
周一上午，指标期铜CMCU3报每吨5,000美元左右，与2008-2009年金融危机最严重时期相仿；中国铁矿石指数近期虽有反弹，但仍保持在纪录低位附近，报在每吨55美元左右.IO62-CNI=SI。
大宗商品市场崩盘也影响到迄今表现不错的其他领域。受中国股市重挫拖累，主要纳入中国太阳能企业的MAC全球太阳能指数(MAC global solar index)自4月以来几乎腰斩。中国沪深300指数自6月以来累计下跌了三分之一。(完)
(编译 孙国玉/汪红英/王颖；审校 张荻/杜明霞)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
但美国股市自从11月8日总统大选过后至今累计5.8%的涨幅，并非预示着共和党籍的特朗普就任后股市就会有好表现。若要对照参考，投资人只需要回想现任政府期间的股市波动即可。
路透华盛顿1月20日 - 即将上任的美国新一届总统特朗普主张减税、放松管制、加大联邦支出，这是一剂医治经济停滞和严重失业的经典药方。
路透台北1月20日 - 全球化原本被奉为国际贸易关系的圭臬，但保护主义日益抬头，加上特朗普正式上任、英国选择硬脱欧，我们眼下正在见证全球化的历史性转折。