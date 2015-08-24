焦点：商品市场暴跌 中国经济忧虑弥漫

路透新加坡8月24日 - 亚洲市场周一早盘，商品市场创新低，市场普遍担心中国经济进一步放缓会拖累该地区其他经济体，打压能源和原材料消费。

日经指数.N225周一下挫逾2%，至近五个月低位，因市场对中国经济增长放缓的担忧加剧。

亚洲市场的疲软人气也打击了油价。

美国西德克萨斯中质油(WTI)CLc1和布兰特原油期货LCOc1周一创六年新低，至2008/2009年金融危机以来前所未有的水平。

0115GMT，美国原油跌破每桶40美元，布兰特原油处于每桶45美元附近。

煤炭方面，2016年指标API2期货合约TRAPI2Yc1已在上周触及12年低点，澳洲纽卡斯尔(纽卡素)GCLNWCPFBMc2或南非Richards Bay港口GCLRCBPFBMc2等主要指标实货也已(或即将)跌至2008/2009年金融危机之前的水平。

虽然分析师表示，随着投资者逢低买入，价格有可能上涨，但整体市场基本面依然疲软，可能导致价格进一步向下调整。

“考虑到中国经济放缓、供应过剩和强势美元等结构性不利因素，可能不用过多久大宗商品就会重新进入长期跌势，”巴克莱在一份客户报告中说。

市场疲弱不仅影响能源价格，也在影响工业商品价格。

周一上午，指标期铜CMCU3报每吨5,000美元左右，与2008-2009年金融危机最严重时期相仿；中国铁矿石指数近期虽有反弹，但仍保持在纪录低位附近，报在每吨55美元左右.IO62-CNI=SI。

大宗商品市场崩盘也影响到迄今表现不错的其他领域。受中国股市重挫拖累，主要纳入中国太阳能企业的MAC全球太阳能指数(MAC global solar index)自4月以来几乎腰斩。中国沪深300指数自6月以来累计下跌了三分之一。(完)

(编译 孙国玉/汪红英/王颖；审校 张荻/杜明霞)

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