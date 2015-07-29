焦点：大宗商品价格大跌 欧洲央行政策正常化时间料将推迟一年

路透伦敦7月28日 - 过去一个月大宗商品价格下跌，外界对欧洲央行开始让超宽松货币政策正常化的时间预测因此向后推迟一整年，至2019年。

中国增长疑虑近几周打压大宗商品价格挫跌。中国占全球近一半的铜需求，以及70%的铁矿石消费。

汤森路透商品研究局指数(CRB).TRJCRB7月下跌10%，至2009年初全球经济陷于危机和衰退以来最低水准。铜价本周跌至六年低位，原油价格也接近四个月最低点。

这样的走势产生全球性影响，冲击通胀和增长预测。在欧元区，欧洲央行重视的市场通胀预期指标降至近两个月最低点。

货币市场于是认为会加强政策方面的应对。欧洲央行料在四年后略微上调利率，一个月前市场预计为三年后。

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交易商和策略师表示，欧洲央行政策正常化若有任何推迟，其规模万亿欧元的购债计划会先延长实施期限。该计划定于明年到期。

欧洲央行于3月启动量化宽松(QE)，该计划定于2016年9月到期，不过欧洲央行从一开始就对购债规模和范围持开放态度。

“出现这种意外反应，是因为大宗商品价格已经大幅下跌，”Natixis固定收益策略师Cyril Regnat谈到货币市场走势时说。

“我们有中国需求减弱的预期...这导致欧洲通胀预期下降。市场预计(欧洲央行)当前QE将延长期限。”

国际货币基金组织(IMF)周一警告称，中期内欧元区经济成长将迟滞，欧洲央行可能需要延长印钞购债计划原定的执行时间。

即期欧元无担保之加权平均隔夜利率(EONIA)EONIA=报约负0.11%，其远期曲线上为零的点即市场认为的升息时点。

四年期Eonia利率目前为零。一个月前，三年期Eonia利率报价为零。

此后欧洲央行的升息速度也料放慢。10年期Eonia利率已从一个月前的约1%下降至0.75%左右。

**更多QE？**

当银行业者手中的现金远远超过日常运转所需，就像现在这样，那么Eonia利率通常稳定在比欧洲央行存款利率高出不到10个基点的水准，目前看没有迹象表明这一基底会进一步下降。

欧元体系中的过剩流动性ECBNOMLIQ=超过4,000亿欧元。从历史上看，只有过剩流动性低于1,000亿欧元，才会对货币市场利率产生明显影响。

因此，货币市场正在消化出台更多QE措施的假设并不成立。但市场确实在这么传。

“回想今年早期我们曾讨论提前退出QE，而现在我们谈论的是将会延长，”德国商业银行利率策略师Benjamin Schroeder称。

“总的来说，我认为(QE)更有可能延长而不是缩短，市场已经在朝那个方向发展。”

然而，眼下形势仍然好于3-4月，当时对通缩的担忧意味着欧洲央行在六年内可能都不会升息。(完)

(编译 王丽鑫/杜明霞/王兴亚；审校 李爽/李婷仪/张荻)

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