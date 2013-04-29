大宗商品价格暴跌让追逐风险的投资者更加大胆

路透伦敦4月26日 - 本月大宗商品价格暴跌可能巩固良性经济增长前景，而不是暗示全球经济就要崩溃。这将鼓励投资者继续追逐风险。

尽管大宗商品价格下跌的速度和程度令人惊讶，但这也许只是说明全球经济像去年一样进入了季节性疲软。几乎没有资金大量撤离风险资产的迹象。

总之，这次大宗商品价格下跌可能有利于喜欢高风险资产的投资者，因为诸如美国联邦储备委员会(美联储/FED)和日本央行等主要央行可以不用担心通胀而继续实施宽松政策。

“大宗商品全线疲软反映出我们已经知道的事情，”Coutts投资策略主管Alan Higgins称，“反过来想这可能非常正面。如果你是工业企业，大宗商品价格下跌是不错的事情。油价下跌就像是减税。”

**货币效果**

大宗商品是今年以来表现最差的资产类别之一，汤森路透CRB大宗商品指数.TRJCRB几周内跌逾6%，上周创下九个半月低点。现货金跌幅更大。

但由于大宗商品价格以美元计价，而且美元一路上涨，所以情况可能有些扭曲。

浏览美元、大宗商品和日本央行举措走势图表，请点选(link.reuters.com/xyd67t)。

衡量大宗商品价格走向的一种方式是以黄金衡量油价。即便本月历经震荡，1盎司的黄金目前可购买15.8桶石油，接近1960年以来的长期均值约15桶。

过去50年来，金价/油价之比持稳或走高通常与所看到的全球经济扩张相一致。

如果全球经济成长将要滑坡，那么全球股指.MIWD00000PUS3月时触及近三年高点，而且投资者把数百亿美元撤出低风险货币市场基金看起来就会很奇怪。

“由于日本央行大量印钞，所以日圆走势非常利空，”CrossBorder Capital执行董事Mike Howell称，“因此并不是经济形势而纯粹是美国和日本的货币政策效应(在冲击大宗商品)。”

**股市仍处甜蜜点**

日本首相安倍晋三祭出激进的景气刺激政策后，美元兑日圆今年迄今累计上涨15%。日本央行目前计划向经济挹注约1.4万亿(兆)美元，并到明年底将基础货币扩大一倍，藉此来促进经济成长。

全球经济成长率预估虽遭下修，但今年仍料可成长3.3%。尽管中国经济存在放缓疑虑，但增速仍可望达到8%的健康水平。

“全球成长缓慢，但是股市仍位于甜蜜点，因为收入需求日增，而且事实上获利稳健，”Coutts的Higgins说。

“如果整个夏天市场走势为持平至向下，我也不感到意外，但我们必须把眼光放长远一点。”

2012年时，指标MSCI明晟全球股市指数在第一季劲扬，然后在步入去年年中的阶段下跌超过10%，但指数全年仍上涨13%。

大宗商品价格疲弱可能也有助于欧洲国家央行更进一步降息，从而为追逐风险的投资人提供有利的背景。

油价现在与去年8月时的峰值相较低约10%。

瑞士信贷预估，低油价可能让欧元区整体通胀率从当前的1.7%在今年稍晚时降至1%左右，远远低于欧洲央行略低于2%的目标。

“这增强了欧洲央行和英国央行政策更加放宽的可能性，”瑞士信贷研究报告称。(完)

(编译 程琳/王翔琼/李婷仪 审校 张涛/李爽)

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