即时观点：中国前两月工业和消费均低於预期

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周跌0.38%。在前“两会”行情下，人民币前半周波澜不兴小幅走升；后半周随着美联储3月加息预期提振美元指数，人民币亦连连收跌，一度跌破6.90关口，遂遭遇大行维稳。周五人民币收跌至一个半月新低，也结束了与CNH长达两个月的汇价倒挂。如果美联储3月果真加息，近期人民币稳定的格局可能被打破。
路透北京3月9日电---中国国家统计局周五公布,中国1-2月工业增加值和消费品零售额同比增速均低於预期,惟固定资产投资同比增长21.5%,优於路透调查中值20.0%水平.
主要数据:
--1-2月城镇固定资产投资同比增长21.5%(路透调查中值为20.0%),去年1-12月为23.8%
--1-2月社会消费品零售总额同比增长14.7%(路透调查中值为17.4%),去年12月为18.1%
--1-2月规模以上工业增加值同比增长11.4%(路透调查中值为12.3%),去年12月为12.8
以下为市场人士的评论:
--申银万国首席宏观经济分析师 李慧勇:
1-2月投资还是保持较高增速,无论是总体投资还是房地产投资.说明由於投资有较大的惯性,经济回落还是一个缓慢的过程,不大会出现一部分人担心的需求突然蒸发的现象,预计全年投资增速在21.5%.
另一个值得关注的是消费,因为今年经济增速下滑,收入预期下降,物价回落,可能消费也会出现大幅回落,预计今年全年消费增速在15%左右.
**相关背景**
--中国国务院总理温家宝周一称,今年中国国内生产总值(GDP)增长目标为7.5%左右,居民消费价格(CPI)总水平涨幅要控制在4%左右.主要任务是促进经济平稳较快增长,保持物价总水平基本稳定.
--中国国家发展和改革委员会周一称,2012年全社会固定资产投资预期增长16%,社会消费品零售总额预期增长14%.
--受春节後企业集中开工等因素推动,中国2月官方和汇丰制造业采购经理人指数(PMI)均连续第三个月回暖,官方数据触及五个月高点51.0,汇丰指数则达到四个月高位49.6.
--发稿 北京新闻部; 审校 曾祥进
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--人民币兑美元当周跌0.38%。在前“两会”行情下，人民币前半周波澜不兴小幅走升；后半周随着美联储3月加息预期提振美元指数，人民币亦连连收跌，一度跌破6.90关口，遂遭遇大行维稳。周五人民币收跌至一个半月新低，也结束了与CNH长达两个月的汇价倒挂。如果美联储3月果真加息，近期人民币稳定的格局可能被打破。
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