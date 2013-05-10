商务部对原产于欧日美无缝钢管发起反倾销调查

宝武集团联合招商局等发起设立国内首只钢铁产业结构调整基金
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透北京5月10日 - 根据商务部5月10日发布的公告，中国将从即日起，对欧盟、日本和美国的进口相关高温承压用合金钢无缝钢管发起反倾销调查，本次调查是应中国国内产业申请发起。
根据商务部网站的一份声明，上述无缝钢管产品主要用于电站锅炉和电站汽水管道。声明未点名反倾销调查涉及哪些企业。
此前，欧盟执委会刚表态支持对进口自中国的太阳能面板征收惩罚性关税，中国商务部呼吁通过对话来解决相关争端。
中国的数据显示，去年共21个国家对中国发起总计77项的贸易救济调查，今年第一季已有12个国家发起针对中国的总计22起调查。(完)
(编译 隋芬; 审校 孙茉莉)
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