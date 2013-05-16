商务部：不能对外贸形势过于乐观

他在发布会上称，中国国内劳动力等要素成本上升、人民币升值等持续对外贸造成影响，且外需不足未根本改善，全球经济系统性风险不容忽视。

此外他称，若欧盟对中国光伏行业征税的消息属实，其滥用贸易救济措施会严重损害经济复苏信心，并危害中欧经贸关系。