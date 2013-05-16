商务部：不能对外贸形势过于乐观

发改委批复北京新机场南航基地项目 总投资约为147.8亿元
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
路透北京5月16日 - 中国商务部发言人沈丹阳周四表示，中国外贸形势仍充满变数，国内外压力未缓解，不能过于乐观。
他在发布会上称，中国国内劳动力等要素成本上升、人民币升值等持续对外贸造成影响，且外需不足未根本改善，全球经济系统性风险不容忽视。
此外他称，若欧盟对中国光伏行业征税的消息属实，其滥用贸易救济措施会严重损害经济复苏信心，并危害中欧经贸关系。
之前路透援引消息人士透露，欧盟贸易执委卡瑞德古特(Karel de Gucht)将建议对数以十亿计欧元的中国产太阳能电池板征收惩罚性进口关税。(完)
(发稿 尹嫄婷；撰写 宿泱韫; 审校 张喜良)
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路透上海4月14日 - 中国上海交易所与深圳交易所周五同时发布通知，正式确定于5月22日起修改回购计息方式，将到期购回价计息天数由名义天数修改为资金实际占款天数。
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