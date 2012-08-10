商务部称要完成今年外贸增长目标下半年面临更大压力（更新版）

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* 中国今年完成10%外贸增长目标下半年面临更大压力

* 继续保持政策稳定,对实现目标有信心

* 将继续加快对东盟投资,上半年双边贸易额同比增9.8%

路透北京8月10日电---中国商务部副部长高虎城周五表示,中国要完成年初所确定的进出口贸易保持10%左右的增长目标,下半年的压力会更大,但中国会继续保持相关政策的稳定,争取实现今年进出口增长目标.

他在国新办举行的新闻发布会上称,下半会中国会不断改善政府服务,提高贸易便利化,支持企业进一步改善经营、扩大对外经营业务和市场开拓,同时从长远看中国对东盟的投资仍然能够保持较快速度的增长.

"今年上半年中国的贸易进出口情况是自2009年以来,中国进出口贸易增长速度最低的一个时期."高虎城称,去年中国进出口贸易还有20%的两位数增长,但是今年1-6月进出口贸易仅增长8%,其中一个主要的原因是全球经济下行,复苏缓慢,最严重的地区就是欧洲.

中国周五稍早公布的7月贸易数据亦远逊预期,当月出口同比增长仅1%,进口增长4.7%,7月贸易顺差251.47亿美元.

高虎城指出,今年下半年围绕着争取实现增长10%左右的目标是有压力的,因为国外市场大家都看得很清楚,有些变化是年初没有预料到的,比如欧洲主权债务危机进一步恶化.所以国外市场的变化和国际市场大宗商品价格的变化,会直接影响下半年进出口发展的态势.

但他指出,尽管如此,对实现外贸增长目标还是有信心的,因为与企业接触和调查当中发现,中国的进出口企业在转变发展方式和调整结构方面,包括研发新产品、开拓新市场,提高产品附加值,提高产品科技含量等,企业正在下很大的力气,而且有很大的发展潜力.

"就此而言,我们对今年下半年的出口和进口形势,一方面感到有压力,同时还是有信心的."高虎城称.

据海关统计,今年1-7月,中国进出口总值21,683.7亿美元,同比增长7.1%.其中,出口11,312.4亿美元,增长7.8%;进口10,371.3亿美元,增长6.4%;贸易顺差941.1亿美元.

**中长期对东盟投资增长仍较快**

在谈及对东盟的投资时,高虎城表示,从长远看,中国对东盟的投资仍然能够保持较快速度的增长.这是基於双方在政治上的互信和在经济上强大的互补性而做出的判断;同时中国企业在资金、技术、设备、管理、标准等方面具备相当的竞争优势,具备开展跨国经营的基础条件.

他指出,全球经济复苏缓慢,欧洲主权债务危机持续发酵,全球经济总体还没有从这场危机当中恢复过来.但是东亚地区持续保持经济活跃和发展势头,特别是东盟各国吸引外资的不断扩大,也为中国企业在上述国家和地区的投资提供了动力.

此外,中国与东盟国家地理接近,经济互补性强.特别是在交通、旅游、电力、机械、轻工、家电、化工、矿产资源、农业等领域,具有很大的互补性和合作发展潜力.

据其介绍,今年1-6月双边的贸易额同比增长9.8%,高於中国进出口总体8%的增长.截止2011年底,中国对东盟累计的非金融类投资达到173亿美元,如果算到今年6月底是188亿美元.

在这188亿美元当中,70%是2008年以後到现在发生的,今年上半年又是高速增长,达到34.4%的增长速度,其中中国对印尼、越南、柬埔寨和泰国的投资,增长幅度更为明显.

中国-东盟全面经济合作框架协议已经签署十年,第九届中国-东盟博览会将於2012年9月21-25日在广西举行.(完)

--发稿 沈燕/李文科; 审校 张喜良

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