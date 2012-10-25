商务部：四季度外贸有望延续回升态势 保持前三季平均增速

路透北京10月25日电---中国商务部新闻发言人姚坚周四表示,随着政策措施逐步见效,中国外贸缓中趋稳,四季度有望延续9月的回升态势.

姚坚在接受新华社采访时指出,中国外贸发展面临的环境仍然严峻复杂,外需不足的矛盾尚未根本缓解,国际市场需求依然低迷,国际竞争进一步加剧,贸易摩擦影响加深.

"根据目前的国内外经济形势,预计四季度中国外贸增速有望延续9月份的回升态势,保持前三季度的平均增速."他表示.

中国前三季进出口总额2.84万亿美元,同比增长6.2%.而今年全年的增速目标为10%.

国内媒体此前报导称,接近政府的权威消息人士透露,中国广东、江苏、浙江等七个占全国贸易总额超过八成的区域外贸年增速目标已无力达成,全国10%的增速目标也无望实现.

中国9月出口1,863.5亿美元,同比增长9.9%,单月出口规模创历史新高;不过中国商务部另一发言人沈丹阳此前称,由於外贸环境依然复杂,仅凭9月数据不能说中国贸易已企稳回升.但目前呈现稳中趋稳、稳中有增的态势.

为应对严峻的外贸形势,中国此前已出台一系列促进外贸稳定增长、优化外贸结构的政策措施,包括加快出口退税进度、改善贸易融资服务、扩大出口信用保险覆盖面、提高贸易便利化水平、减免进出口环节收费等.

姚坚在采访中表示,下一步,商务部将努力实现出口和消费稳增长多增长,扩大国内短缺的先进技术设备、关键零部件以及部分供应偏紧商品的进口,促进外贸平衡发展,并将继续把扩大消费需求作为扩大内需的战略重点.(完)

--发稿 宿泱韫;审校 毕晓雯

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