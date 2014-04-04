3月商业银行增持力度加大 政金债净增量创三年新高--中债登

路透上海4月4日 -中国中央国债登记结算有限责任公司最新数据显示，3月末债券托管余额为26.4万亿元人民币，当月增加3,078亿元。其中商业银行连续第八个月增持债券，且规模较前几个月有所放大，至1,110亿元。

具体债券方面，包括国开行、农发行和进出口行所发债券的政策性金融债，3月共净增加2,156亿元，创下三年以来新高。

除商业银行外，基金类机构本月债券托管增量异军突起，当月净增628亿元，为自去年6月以来单月最高值。

根据主要券种净认购数据，商业银行是记账式国债的投资主力。在当月840亿元的供给增量中，占比逾九成，同时在政策性金融债认购中占比也较高。

在3月债券净认购中，值得注意的是基金对二级资本工具的偏好较高。在当月发行的336亿元二级资本工具中，基金认购额达222.8亿元，占逾六成。

其他机构中，信用社、证券公司和保险机构3月增持量依次为285亿元、141亿元和160亿元。

以下为2014年3月末中债登按投资者分类的债券托管量(单位：亿元人民币):

2014年3月末 当月增减 当年累计增减

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商业银行 168,967.24 1,109.96 2,149.13

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基金公司 27,291.41 627.76 533.21

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保险机构 23,598.54 160.25 369.35

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证券公司 1,736.88 141.13 150.11

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中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市，其中银行间市场是最主要的债券交易市场以及中短期资金拆借市场，交易品种涵盖国债、金融债、央票、企业债、短期融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种。

目前银行间市场利率债和企业债主要由中央国债登记结算公司托管，上海清算所主要托管品种则包括短期融资券、超短期融资券(SCP)、中期票据和资产支持证券等。(完)

(整理 李宏薇；审校 边竞/林高丽)

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