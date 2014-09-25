尚福林：商业银行资产质量总体稳定 风险可控

路透上海9月25日 - 中国经济增长乏力，部分行业不景气，增加外界对金融业资产质量的忧虑。不过银监会主席尚福林称，目前商业银行整体资本充足率达12.4%，不良资产资产率1.08%，拨备覆盖率263%，表明中国银行业资产质量总体稳定，风险可控。

近日大型央企中钢集团传出银行贷款本息数百亿元全面逾期传闻。财新网周二援引中钢集团明确回应称“不属实”，但同时承认存在应回笼资金未按时到账的情况。

中国证券报周四报导并引述尚福林在第18届国际银行监督官大会上讲话称，近年来国际银行监管规则复杂性不断增加，业界普遍反映监管规则过于复杂，特别是在资本、流动性等方面，既增加了银行的合规成本，也影响了监管有效性。

他表示，希望国际银行监管界能够逐步减少对模型和计量技术的过度依赖，共同建立和完善简单、透明、管用的监管规则体系，如简化计算方法和参数，减少计量模型假设条件，采用杠杆率、存贷比等简单可比的监管指标，进一步简化和明确监管规则。

数据显示，截至7月末，中国银行业金融机构总资产为161.45万亿元人民币，较上年同期增长15%，较6月末减少1.5万亿。其中，商业银行总资产125.26万亿，同比增长14.8%，占银行业金融机构资产比例为77.6%，较6月末减少1.65万亿，今年来首次出现环比下降。(完)

(发稿 李宏薇；审校 曾祥进)

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