中国银行业去年末不良贷款余额连续五季上升（更新版）

* 商业银行去年不良率下降，不良贷款余额连五季反弹

* 今年商业银行的不良贷款余额和不良率或优于去年

* 去年银行业净利同比增18.9%,增速明显放缓

* 存贷比监管指标应有所改进

(新增分析师评论及细节)

路透北京3月1日电 - 中国商业银行去年末的不良贷款余额同比上升而不良率继续下降，且不良贷款余额已是连续第五季反弹。在今年的宏观经济形势将明显好于去年的预期下，分析人士认为，今年商业银行的不良贷款余额和不良率或优于去年。

中国银监会周五公布的数据显示，商业银行2012年12月末不良贷款率为0.95%，同比下降0.01个百分点；同期不良贷款余额4,929亿元人民币，同比上升647亿元。

此外，2012年中国商业银行净利增速较上年明显放缓。全年累计实现净利润1.24万亿元，同比增长18.9%。上年增速则高达36.34%。

“今年的宏观经济情况肯定是好于去年的，所以今年全年的不良贷款余额和不良贷款率应该都会比去年要好，有可能会是‘双降’。”金融问题专家赵庆明说。

赵庆明表示，虽然宏观经济最困难的时期已经过去,但不同行业和不同规模的企业复苏的速度会有差异,故预计今年上半年不良贷款的余额可能还会有上升.

中国1月新增人民币贷款1.07万亿元，创三年以来新高，年初放贷扩张的季节性效应显现，今年全年的新增贷款料将高于去年。在资产规模扩张的情况下，今年商业银行的不良率或仍可保持较低水平。去年全年新增人民币贷款8.20万亿元。

为应对全球金融危机，中国此前推出了4万亿经济刺激计划，中国的商业银行亦在2008－09年放出天量贷款。业界一直担忧这一轮放贷潮将产生巨额的不良资产。

在这一轮放贷潮中，商业银行发放给地方政府融资平台的贷款尤其令人关注。“这部分确实有疑问。如果严格的按一般商业贷款的监管指标看，这部分恐怕会产生比较多的不良。但现在判断，未来这部分必然是转成地方债或市政债的方式来解决，监管部门也不会要求完全按照一般商业贷款的标准来划分。”赵庆明说。

标普此前表示，相信中国政府将继续对地方政府融资平台实施有序的监管容忍，从而防止不良贷款出现飙升。今年剩余时间内此类平台的贷款质量出现显着下滑的概率较低。但是，地方政府融资平台内生的信用风险尚未得到充分解决，并将继续上升，因这些项目需要借助额外的债务才能完工。

**存贷比应改进**

银监会发布的监管统计数据并显示，中国商业银行2012年末存贷比65.3%，同比上升0.5个百分点；同期末加权平均资本充足率13.3%，同比上升0.5个百分点；加权平均核心资本充足率为10.6%，同比上升0.4个百分点。

“虽然65.3%与75%的监管要求还有很大的距离，但目前业界对存贷比的争论越来越大.我认为这个指标没有必要废除,但确实应该有所调整,使这个监管指标更为合理.”赵庆明说。

金融支持实体经济要求银行有一定信贷投放能力，存贷比指标却在相当程度上卡住了银行的信贷投放能力。现行75%存贷比指标是《商业银行法》(1995年)颁布规定实施的，当时的政策偏好之一是通过存贷比等指标配合当时的双紧缩政策，进而抑制通胀。

但时至今日，随着金融市场的发展，银行除存贷款外的其他资金来源和运用规模逐步扩大，存贷比与流动性的相关性会越来越低。加之流动性收紧之后，部分银行认为，存贷比指标限制了其向实体经济投放信贷的能力。

考虑到存贷比指标短时期内难以取消，一直有银行人士提出改进监管的建议。包括在监管指标的计算方式上，将银行同业存款纳入存贷比分母的计算范畴；进行弹性掌握，比如允许在75%的上下3-5个百分点浮动；允许在年中突破75%限制，年内给予压回即可。

中国银监会主席尚福林此前表示，将改进商业银行存贷比考核办法。

银监会数据并显示，银行业金融机构境内外本外币资产总额为133.6万亿元，同比增长17.9%；平均资产利润率为1.3%，与去年同期持平。（完）

(发稿 李然/谢衡; 审校 林高丽)

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