银监会：商业银行三季度末不良贷款率升至1.16%的四年高点

路透北京11月17日 - 中国银监会公布，前三季度银行业利润增长保持平稳，信贷资产质量总体可控。数据显示三季度末不良贷款余额和不良贷款率继续“双升”，其中不良率为1.16%，创出四年新高。

上周六刊登在银监会网站上的新闻稿称，三季度银行业资产和负债规模稳步增长；银行业整体风险抵补能力较强，针对信用风险计提的减值准备较为充足，资本充足率继续维持在较高水平；流动性水平比较充裕。

银监会数据显示，前三季度中国商业银行累计实现利润12,645亿元人民币，平均资产利润率为1.35%，同比下降0.01个百分点；平均资本利润率19.78%，同比下降0.89个百分点。2014年三季度末，商业银行流动性比例为48.53%，较上季末上升1.01个百分点。

三季度末，商业银行（法人口径）不良贷款余额7,669亿元，较上季末增加725亿元；商业银行不良贷款率1.16%，较上季末上升0.09个百分点。该不良率延续过去一年来逐季上升态势，且为2010年三季度末以来最高（当时为1.20%）。

三季度末，商业银行正常贷款余额65.1万亿元，其中正常类贷款余额63.3万亿元，关注类贷款余额1.8万亿元。商业银行贷款损失准备余额为18,952亿元，较上季末增加698亿元；拨备覆盖率为247.15%，较上季末下降15.74个百分点；贷款拨备率为2.88%，较上季末上升0.04个百分点。

截至三季度末，银行业金融机构涉农贷款（不含票据融资）余额22.9万亿元，同比增长13.7%；用于小微企业的贷款余额19.7万亿元，同比增长14.2%；用于信用卡消费、保障性安居工程等领域贷款同比分别增长31.4%和48.5%，以上各类贷款增速均高于同期各项贷款平均增速。

三季度末，中国银行业金融机构境内外本外币资产总额为167.9万亿元，同比增长14.23%。其中，大型商业银行资产总额70.9万亿元，占比42.21%，同比增长9.45%；股份制商业银行资产总额30.0万亿元，占比17.87%，同比增长14.63%。

银行业金融机构境内外本外币负债总额为156.3万亿元，同比增长13.91%。其中，大型商业银行负债总额65.9万亿元，占比42.17%，同比增长9.11%；股份制商业银行负债总额28.2万亿元，占比18.03%，同比增长14.30%。 （完）

详情参见银监会网页 here

(发稿 张晓翀；审校 黄凯)

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