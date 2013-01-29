商业银行存贷比考核指标或将松动--报载

路透北京1月29日 - 金融支持实体经济要求银行有一定信贷投放能力,存贷比指标却在相当程度上卡住了银行的信贷投放能力.第一财经日报周二报导称,商业银行存贷比这一考核指标,有望松动.

报导援引数据显示,2012年末中国商业银行流动性比率45%,存贷比64%,与上年相当.

"存贷比指标并不太科学,是一种比较僵化的管理办法."报导援引一位股份行高管称，存贷比指标在一定程度上限制了银行经营模式的创新和改革.因目前银行负债资金来源已经相对多样化,只要资金稳定,期限配置适合,都可以作为银行流动性管理的工具,而非仅仅局限于通过存款量来降低银行信贷的流动性风险.

现行75%存贷比指标是《商业银行法》(1995年)颁布规定实施的,当时的政策偏好之一是通过存贷比等指标配合当时的双紧缩政策,进而抑制通胀.

但时至今日,随着金融市场的发展,银行除存贷款外的其他资金来源和运用规模逐步扩大,存贷比与流动性的相关性会越来越低.加之流动性收紧之后,部分银行认为,存贷比指标限制了其向实体经济投放信贷的能力.

报导称,考虑到存贷比指标短时期内难以取消,也有多位银行人士提出改进监管的建议.包括在监管指标的计算方式上,将银行同业存款纳入存贷比分母的计算范畴;进行弹性掌握,比如允许在75%的上下3-5个百分点浮动;允许在年中突破75%限制,年内给予压回即可.

在日前银监系统年度工作会议上,中国银监会主席尚福林称,将改进商业银行存贷比考核办法.(完)

(发稿 谢衡; 审校 曾祥进)

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