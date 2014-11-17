国务院：通过财税等政策引导并发挥市场作用发展商业健康保险

路透北京11月17日 - 为加快发展商业健康保险，中国国务院拟引导投资健康服务产业，同时完善财政税收等支持政策，坚持政府引导，发挥市场作用，以到2020年基本建立现代商业健康保险服务业，商业健康保险赔付支出占卫生总费用的比重显着提高。

周一刊登在政府网的国务院办公厅关于加快发展商业健康保险的若干意见并指出，要扩大商业健康保险供给，推动完善医疗保障服务体系，建立健全独立核算、医疗费用控制等管理办法，增强抗风险能力。

意见称，要发挥商业健康保险资金长期投资优势，引导投资健康服务产业；研究完善城乡居民大病保险业务保险保障基金政策，落实和完善企业为职工支付的补充医疗保险费有关企业所得税政策。

“坚持市场配置资源，鼓励健康服务产业资本、外资健康保险公司等社会资本投资设立专业健康保险公司，支持各种类型的专业健康保险机构发展。”意见提到，到2020年基本建立市场体系完备的现代商业健康保险服务业。

在政府引导与市场作用方面，意见指出要强化政府的制度建设、政策规划和市场监管等职责，通过财税、产业等政策引导，发挥市场在资源配置中的决定性作用，鼓励商业保险机构不断增加健康保障供给。

此外，意见并指出要大力发展与基本医疗保险有机衔接的商业健康保险，鼓励企业和个人通过参加商业保险及多种形式的补充保险解决基本医保之外的需求；提高医疗执业保险覆盖面，分担医疗执业风险，推动建立平等和谐医患关系。

支持健康产业科技创新，在商业健康保险的费用支付比例等方面给予倾斜支持，加快形成战略性新兴产业；探索建立医药高新技术和创新型健康服务企业的风险分散和保险保障机制，帮助企业解决融资难题，化解投融资和技术创新风险。

国务院8月中旬曾发布加快发展现代保险服务业的若干意见指出，要把商业保险建成社会保障体系的重要支柱，把商业保险逐步发展为个人和家庭商业保障计划的主要承担者、企业发起的养老健康保障计划的重要提供者、社会保险市场化运作的积极参与者。（完）

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(发稿 侯向明; 审校 杨淑祯)

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