欧股收升 德商银行和英杰华集团在公布业绩后领涨

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数上扬0.4%

* 德国商业银行和英杰华集团领涨金融股

* 中国数据提振受创的矿业股

路透伦敦8月8日 - 欧洲股市周四上扬，因强于预期的中国数据提振矿业股反弹，且德国商业银行(CBKG.DE)和英国英杰华集团(AV.L)在发布上半年业报后领涨金融股。

德国商业银行大涨15.7%，成交量为90日均值的三倍，因在连续五个季度公布令人失望的财报后，该行的最新业绩证明其表现不像一些市场人士担心的那样疲弱。

英国保险商英杰华集团攀升7.6%，因该公司公布营运获利多于预期，证明全公司范围的重组获得成功。

根据汤森路透StarMine提供的数据，在迄今已公布业绩的金融企业中，76%的业绩超过预期。

金融股为泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3贡献了2.8个点的涨幅，该指数收涨4.6点，或0.4%，报1,222.16点。

材料股为该指数贡献了1.3个点，为贡献第二大的类股，之前数据显示，中国进出口意外增长，缓解了对该国成长放缓的忧虑。

英国富时100指数.FTSE收涨0.28%，至6,529.68点。德国股市DAX指数.GDAXI收升0.7%，报8,318.32点。法国股市CAC 40指数.FCHI上扬0.64%，报4,064.32点。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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