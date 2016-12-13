欧洲金融：ECB下调德国商业银行2017年资本金要求

路透法兰克福12月13日 - 德国第二大银行--德国商业银行 周二发布声明称，欧洲央行(ECB)下调了对该行明年的资本金要求。

根据欧洲央行的监管检查和评估程序(Supervisory Review and Evaluation Process/SREP)，2017年德国商业银行的普通股一级资本比率为8.5%，低于2016年的10.25%。

截止2016年11月30日，根据巴塞尔协议Ⅲ的过渡性规定，德国商业银行的资本比率为13.6%。

欧洲央行监管欧元区的大银行，根据SREP决定这些银行是否需要额外资本。

欧洲央行确定除了最低强制资本之外，一家银行还应当持有多少额外资本，并帮助每家银行制定资本金指导。(完)