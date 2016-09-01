焦点：德银与德商银行高管8月曾磋商合并的可能--消息

路透法兰克福8月31日 - 据消息人士周三表示，德国最大的两家银行--德意志银行(DBKGn.DE)和德国商业银行(CBKG.DE)的高管本月稍早就合并的可能性进行了磋商。

但消息人士称，两家银行暂时搁置了这个计划，因为他们想先完成各自的重组，然后再朝合并的方面去考虑。

“8月底进行了一轮谈判，(德意志银行联席执行长)克莱恩(John Cryan)和财务长Marcus Schenck都参加了，”该消息人士称。

德意志银行和德国商业银行均拒绝置评。

德国商业杂志Manager Magazin稍早报导，德意志银行曾考虑过与德国商业银行的想法。

德银执行长克莱恩周三呼吁欧洲的银行业之间进行跨境合并，他认为银行业过于分散挤压了该行业获利和长期可持续性，到了不能接受的地步。

克莱恩在一场金融会议上批评他所谓的“银行间的分散地域主义”，称“我们需要更多整并，不单是国内合并，甚至也需要跨境合并。”

当被问及是否认为德意志银行进行大规模并购的时机已到来时，克莱恩称“短期内还未到。”克莱恩先前在瑞银集团(UBSG.S)长期从事金融服务业并购服务。

在他发表上述评论之前数周，德意志勉强通过了最新一轮欧洲银行业压力测试，当前欧洲央行的印钞行动正在削弱银行业的获利能力。

德意志银行上月警告称，第二季营收因为市况艰困且利率偏低而大幅下滑，可能需要进一步缩减成本才有机会翻身。

部分分析师指出，德意志银行一旦业务趋于稳定、缩减成本、并摆脱资本及监管方面的烦恼后，可能会有人建议该行寻找伙伴。

德意志银行及德国商业银行是德国最大的两家银行，但由于受到国内市场分化且竞争激烈，监管更加严格，以及负利率的打击，两家银行在欧陆银行业排名上却节节败退。

两家银行市值合计约为260亿欧元(290亿美元)，不到法国巴黎银行(BNPP.PA)的一半。

德意志银行周三收盘报13.21欧元，德国商业银行则是收报6.306欧元。

**低谷**

在上月的欧洲银行压力测试中，这两家银行的表现都比其它同业差，而随着经济增长陷于低谷、利率降至最低点、对数十亿欧元计的风险贷款进行筛选的任务尚未完成，欧洲银行业者的获利都承受压力。

克莱恩表示，与此同时，欧洲企业也在怀疑欧洲本土的银行能否支持企业开展国际业务，或者企业能否转而寻求美国银行业者的帮助。

“欧洲的这种形势不能再继续下去，”克莱恩说道。“我们需要为自己的金融行业拿出一个策略。”

克莱恩和德国商业银行执行长Martin Zielke在同一场会议上讲话，两人都表示德国受到银行数量太多的拖累。

多年来，多数德国银行业者的策略主要是通过提供免费帐户以及为改换银行的客户提供现金奖励，来赢得新业务。

欧洲央行印钞暴露了该策略的缺陷，迫使一些银行试图对服务甚至存款进行收费，而在此之前这种收费做法被视作禁区。

银行业之间的合并可望消除产能、增加银行的定价能力，并为更良好的获利舖路。

“如果我们特别看看德国的情况，它不像西班牙一样有经过一波整并。意大利似乎也朝整并的方向，而法国则已经进行过整并了，”Cryan表示。

这样的趋势可能会影响德意志银行本身。

“德意志银行是一个非常诱人的收购目标，”ETX Capital分析师Neil Wilson表示。“该行的交易价值是帐面价值的四分之一左右，目前股价是2007年时的十分之一。在过去一年，其股价已腰斩；同时该行公布2015年亏损68亿欧元，对那些想要摘取的人来说是唾手可得。

然德国政治影响力很大的公有储蓄银行对合并兴趣缺缺。

“近来银行间的基本整并需求并不恰当，”储蓄银行协会主管GeorgFahrenschon在会议上表示。其并指称，规模较大的银行已显示过它们可能是金融市场稳定的“毒药”。(完)