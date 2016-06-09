独家：德国商业银行考虑持有巨额现金 不愿向ECB缴利息--消息

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透法兰克福6月8日 - 熟知事况的消息人士指出，德国商业银行正在研究持有数10亿欧元计现金的可能性，以避免存放在欧洲央行还要支付惩罚性利息。
一家德国政府持有部分股权的银行做出这一举动，将代表着对欧洲央行超低利率做出最为重大的抗议；欧洲央行超低利率政策遭到包括德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)在内的许多政界人士批评。
两名官员表示，虽然该行还没有做出决定，但已经与德国政府进行讨论。这两名官员因事涉敏感而不愿具名。
德国商业银行一名发言人称，该行“目前”并没有囤积现金，并拒绝就未来是否可能这么做置评。
欧洲央行拒绝置评。
德国商业银行研究欧洲央行以外的资金去处之际，欧洲银行业者也因为欧洲央行对银行存款收取费用感到苦恼。
若德国商业银行选择大规模囤积现金，这将是首家欧洲大型银行业者采取这类举措。若其他银行业者跟进，这可能会导致欧洲央行罚款政策越来越没有效果。
德国绿党国会议员Gerhard Schick表示，“德国商业银行的计划显示金融市场完全乱了套...我宁愿银行业者将资金放在金库里，也不愿产生不良贷款或是...向欧洲央行支付惩罚性利息。”(完)
(编译 张明钧; 审校 张荻)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。