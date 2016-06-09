独家：德国商业银行考虑持有巨额现金 不愿向ECB缴利息--消息

路透法兰克福6月8日 - 熟知事况的消息人士指出，德国商业银行正在研究持有数10亿欧元计现金的可能性，以避免存放在欧洲央行还要支付惩罚性利息。

一家德国政府持有部分股权的银行做出这一举动，将代表着对欧洲央行超低利率做出最为重大的抗议；欧洲央行超低利率政策遭到包括德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)在内的许多政界人士批评。

两名官员表示，虽然该行还没有做出决定，但已经与德国政府进行讨论。这两名官员因事涉敏感而不愿具名。

德国商业银行一名发言人称，该行“目前”并没有囤积现金，并拒绝就未来是否可能这么做置评。

欧洲央行拒绝置评。

德国商业银行研究欧洲央行以外的资金去处之际，欧洲银行业者也因为欧洲央行对银行存款收取费用感到苦恼。

若德国商业银行选择大规模囤积现金，这将是首家欧洲大型银行业者采取这类举措。若其他银行业者跟进，这可能会导致欧洲央行罚款政策越来越没有效果。

德国绿党国会议员Gerhard Schick表示，“德国商业银行的计划显示金融市场完全乱了套...我宁愿银行业者将资金放在金库里，也不愿产生不良贷款或是...向欧洲央行支付惩罚性利息。”(完)