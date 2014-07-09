《焦点》美国当局与德国两家银行就违反制裁规定进行和解谈判--消息

国际油市：油价下跌，因怀疑OPEC会否延长减产协议且担心俄罗斯增产
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
欧洲方面对于美国可能实施严厉处罚的担忧已上升到最高外交级别，法国总统奥朗德在美国总统奥巴马6月到访期间就提出了这一问题。
路透未能立即联系到进行调查工作的美国司法部、纽约州银行业监管部门和曼哈顿地区检察官办公室。
截至2013年底，德国商业银行已拨备9.34亿欧元(12.7亿美元)应对诉讼风险，包括可能被美国调查是否违反制裁规定。
渣打银行 、莱斯银行集团 、瑞士信贷银行 等其他多家银行也曾与美国当局就涉嫌违反制裁法达成和解，不过罚金数额与法国巴黎银行被罚的近90亿美元相比则微不足道。
美国当局表示，对法国巴黎银行的处罚金额反映出违规程度。在2002-2012年之间，法巴雇员隐瞒了苏丹、伊朗和古巴的企业、政府及个人进行的逾1,900亿美元的交易。(完) (编译 张荻/郑茵/洪曦/许娜/王丽鑫；审校 徐文焰)
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
路透纽约4月24日 - 美国股市周一收涨，跟随欧亚股市普遍释然上涨走势，此前在法国总统大选首轮投票中，受市场欢迎的中间派候选人马克龙获胜。
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。