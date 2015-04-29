《热点透视》德国商业银行增资，突显欧洲银行业者面临新境况

国际油市：油价在连涨两日后小跌，受美国增产前景打压
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 George Hay;编译 许娜
路透伦敦4月28日 - 德国商业银行 最近增资，突显出欧洲银行业者面临的新现实。回想2011年时，该行还认为，按照最新的巴塞尔III全球资本协议，其资本充足率无需高于8%。现在该行适时通过私人配售融资14亿欧元，表明之前的那种想法已不再合适。
德国商业银行的资本充足率目前低于大多数欧洲大型银行，增资后将从9.5%提高至10%以上。根据德意志银行的数据，这个资本充足率比之前体面一些，但仍低于欧洲银行业2014年底时的平均水平11.1%。引人注意的是，德国商业银行还将进行适当的股权融资。这与2011-12年形成鲜明对比，当时该行动用保留盈余，并调整风险加权资本，以填补资本缺口。
一个重要变化在于，从去年11月开始，德国商业银行改由欧洲央行(ECB)旗下的单一监管机制(SSM)直接监管。SSM一直在忙于与欧洲银行业者沟通、询问他们的业务模式、并关注他们的资本规模和质量。这似乎将直接或间接促使银行业者补充资本。西班牙桑坦德银行 近期筹集了75亿欧元，德意志银行 在4月27日承诺将缩减投行业务。
德国商业银行表示，这么做不仅是因为资本市场“要求”更高的偿付能力，而且也是因为这么做是对的。无可否认，该行现在的业务实力变得更强。第一季拨备前营收同比增长逾五分之一，净利骤增逾80%。此举还有一个附带的好处：德国政府并未参与配股，因此政府的持股比例将从17.2%降至15.6%。
欧洲其他地区仍有行动滞后的银行。比如说奥地利的Raiffeisen ，该行打算在2017年前将资本充足率提高至12%--这个速度看来过慢。与此同时，希腊银行业者的不良贷款率令人担忧，表明他们可能需要增加资本缓冲。因此，或许将有更多银行需要迅速行动起来--否则他们可能会被SSM赶着跑。(完) (译文审校 高琦)
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
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* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券 交割，使市场资金略偏紧，拆款利率开