《热点透视》德国商业银行增资，突显欧洲银行业者面临新境况

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 George Hay;编译 许娜

路透伦敦4月28日 - 德国商业银行 最近增资，突显出欧洲银行业者面临的新现实。回想2011年时，该行还认为，按照最新的巴塞尔III全球资本协议，其资本充足率无需高于8%。现在该行适时通过私人配售融资14亿欧元，表明之前的那种想法已不再合适。

德国商业银行的资本充足率目前低于大多数欧洲大型银行，增资后将从9.5%提高至10%以上。根据德意志银行的数据，这个资本充足率比之前体面一些，但仍低于欧洲银行业2014年底时的平均水平11.1%。引人注意的是，德国商业银行还将进行适当的股权融资。这与2011-12年形成鲜明对比，当时该行动用保留盈余，并调整风险加权资本，以填补资本缺口。

一个重要变化在于，从去年11月开始，德国商业银行改由欧洲央行(ECB)旗下的单一监管机制(SSM)直接监管。SSM一直在忙于与欧洲银行业者沟通、询问他们的业务模式、并关注他们的资本规模和质量。这似乎将直接或间接促使银行业者补充资本。西班牙桑坦德银行 近期筹集了75亿欧元，德意志银行 在4月27日承诺将缩减投行业务。

德国商业银行表示，这么做不仅是因为资本市场“要求”更高的偿付能力，而且也是因为这么做是对的。无可否认，该行现在的业务实力变得更强。第一季拨备前营收同比增长逾五分之一，净利骤增逾80%。此举还有一个附带的好处：德国政府并未参与配股，因此政府的持股比例将从17.2%降至15.6%。

欧洲其他地区仍有行动滞后的银行。比如说奥地利的Raiffeisen ，该行打算在2017年前将资本充足率提高至12%--这个速度看来过慢。与此同时，希腊银行业者的不良贷款率令人担忧，表明他们可能需要增加资本缓冲。因此，或许将有更多银行需要迅速行动起来--否则他们可能会被SSM赶着跑。(完) (译文审校 高琦)