欧洲个股：德国商业银行加强节本力度，计划外包部分财务部门业务

路透法兰克福7月28日 - 德国商报(Handelsblatt)报导称，德国第二大银行德国商业银行 正在扩大成本节约计划范围，将财务部门部分业务外包，其中包括会计。

该报援引金融消息人士称，数百个岗位将受影响。

德国商业银行正在进行四年内第二次大幅削减成本计划。该行去年宣布将在45,000名员工中裁员5,200人，并承诺把管理层削减20%。

2009年与德利银行合并遭到严重损失后，该行获得了180亿欧元(242亿美元)救助。此后该行一直艰难地进行整顿。

未能立即联系到德国商业银行置评。