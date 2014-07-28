欧洲个股：德国商业银行加强节本力度，计划外包部分财务部门业务

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透法兰克福7月28日 - 德国商报(Handelsblatt)报导称，德国第二大银行德国商业银行 正在扩大成本节约计划范围，将财务部门部分业务外包，其中包括会计。
该报援引金融消息人士称，数百个岗位将受影响。
德国商业银行正在进行四年内第二次大幅削减成本计划。该行去年宣布将在45,000名员工中裁员5,200人，并承诺把管理层削减20%。
2009年与德利银行合并遭到严重损失后，该行获得了180亿欧元(242亿美元)救助。此后该行一直艰难地进行整顿。
未能立即联系到德国商业银行置评。
德国商报援引该行一发言人称：“德国商业银行计划重组财务部门，这是定期检讨业务流程的一部分。(完) (编译 王丽鑫； 审校 徐文焰)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。