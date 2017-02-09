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货币新闻 | 2017年 2月 9日 星期四 14:34 BJT

欧股业绩：德国商业银行第四季获利持平，计划维持2017年成本不变

路透法兰克福2月9日 - 德国商业银行周四公布的第四季营收和获利持平，受低利率以及德国企业疲弱的贷款需求打压。

该行第四季净利为1.83亿欧元(1.955亿美元)，高于分析师们预估的1.54亿欧元。德国商业银行是德国第二大银行，仅次于德意志银行。

该行未给出2017年获利展望，但表示计划维持成本基数不变，预计零售和企业银行业务的贷款损失准备金不变。(完) (编译 李春喜 审校 王颖)
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