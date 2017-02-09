欧股业绩：德国商业银行第四季获利持平，计划维持2017年成本不变

欧洲汇市：英镑下滑，因英国第一季经济增长不及欧洲其他国家
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
路透法兰克福2月9日 - 德国商业银行周四公布的第四季营收和获利持平，受低利率以及德国企业疲弱的贷款需求打压。
该行第四季净利为1.83亿欧元(1.955亿美元)，高于分析师们预估的1.54亿欧元。德国商业银行是德国第二大银行，仅次于德意志银行。
该行未给出2017年获利展望，但表示计划维持成本基数不变，预计零售和企业银行业务的贷款损失准备金不变。(完) (编译 李春喜 审校 王颖)
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或3.57%，报1,595点。海岬型船舶日均获利下滑427美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。