欧股业绩：德国商业银行第四季获利持平，计划维持2017年成本不变

路透法兰克福2月9日 - 德国商业银行周四公布的第四季营收和获利持平，受低利率以及德国企业疲弱的贷款需求打压。

该行第四季净利为1.83亿欧元(1.955亿美元)，高于分析师们预估的1.54亿欧元。德国商业银行是德国第二大银行，仅次于德意志银行。