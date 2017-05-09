欧股业绩：德商银行第一季净利增长28%，得益于一次性项目影响

路透法兰克福5月9日 - 德国商业银行周二公布，第一季净利润增长28%。

该行第一季净利2.17亿欧元(2.37亿美元)，高于分析师预期的1.07亿欧元。德国商业银行是德国第二大上市银行，仅次于德意志银行。

该行表示，在核心业务贷款损失准备金稳定的情况下，今年计划保持成本基数稳定，并提列第一部分重组费用。

“很明显，需要一段时间我们的增长才能足以抵消负利率环境带来的负担，”该行执行长Martin Zielke在周二的声明中称。(完) (编译 李春喜 审校 王丽鑫)