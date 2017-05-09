欧股业绩：德商银行第一季净利增长28%，得益于一次性项目影响

中国信用债：上海云峰集团称下周二到期的10亿元PPN兑付存在不确定性
路透上海6月20日 - 此前已有多个非公开定向债务融资工具(PPN)违约的上海云峰集团周二公告，所发行的将于下周二(27日)到期的10亿元人民币PPN兑付存在不确定性，因能源行业整体市场低迷，公司流动资金紧张。
路透法兰克福5月9日 - 德国商业银行周二公布，第一季净利润增长28%。
该行第一季净利2.17亿欧元(2.37亿美元)，高于分析师预期的1.07亿欧元。德国商业银行是德国第二大上市银行，仅次于德意志银行。
该行表示，在核心业务贷款损失准备金稳定的情况下，今年计划保持成本基数稳定，并提列第一部分重组费用。
“很明显，需要一段时间我们的增长才能足以抵消负利率环境带来的负担，”该行执行长Martin Zielke在周二的声明中称。(完) (编译 李春喜 审校 王丽鑫)
路透上海6月20日 - 此前已有多个非公开定向债务融资工具(PPN)违约的上海云峰集团周二公告，所发行的将于下周二(27日)到期的10亿元人民币PPN兑付存在不确定性，因能源行业整体市场低迷，公司流动资金紧张。
路透伦敦6月20日 - 债券市场巨擘太平洋投资管理公司(PIMCO)全球固定收益执行长鲍尔斯周二称，明年美国有可能最多升息四次，但未来3-5年出现经济衰退的概率仍然较高。
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