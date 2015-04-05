版本:
中国
市场报道 | 2015年 4月 5日 星期日 14:30 BJT

全球金融：美国法官批准政府与德国商业银行达成和解

路透华盛顿4月3日 - 一名美国联邦法官周五批准美国政府与德国商业银行 之间达成和解，后者因违反美国的制裁法和反洗钱法受到调查。

3月时德国商业银行与美国司法部达成延迟起诉协议以暂停刑事指控。

美国司法部还指控该行没有按照反洗钱法的要求，发现并上报与日本奥林巴斯公司 会计丑闻调查相关的可疑行为。(完)

(编译 李春喜 审校 王丽鑫)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐