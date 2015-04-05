全球金融：美国法官批准政府与德国商业银行达成和解

德国经济：通胀率可能在1月达到2%，因能源价格上涨--央行月报
上周欧洲央行的一项调查也显示，基础通胀率未来几年将保持在较低水平，暗示欧洲央行距离削减前所未有刺激措施还很遥远。(完) (编译/审校 张明钧/于春红/王洋)
路透华盛顿4月3日 - 一名美国联邦法官周五批准美国政府与德国商业银行 之间达成和解，后者因违反美国的制裁法和反洗钱法受到调查。
3月时德国商业银行与美国司法部达成延迟起诉协议以暂停刑事指控。
美国司法部还指控该行没有按照反洗钱法的要求，发现并上报与日本奥林巴斯公司 会计丑闻调查相关的可疑行为。(完)
(编译 李春喜 审校 王丽鑫)
上周欧洲央行的一项调查也显示，基础通胀率未来几年将保持在较低水平，暗示欧洲央行距离削减前所未有刺激措施还很遥远。(完) (编译/审校 张明钧/于春红/王洋)
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当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (12月) 4.6 (11月) 非农业就业岗位(万) 增加15.6 (12月) 增加20.4 (11月修正值) 平均时薪(%) +0.4 (12月) -0.1 (11月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)