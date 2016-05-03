德国商业银行将停止提供客户钻法规漏洞的避税交易

路透法兰克福5月3日 - 德国商业银行(CBKG.DE)财务长Stephan Engels周二表示，将会停办协助投资人利用德国税务法规漏洞的相关交易，预期将有新法规出台。

德国总理默克尔所带领的内阁于2月提出一项法律草案，若能在国会获得通过，海外投资人将获得和国内投资人同样的税赋地位。

根据当前法令，国内基金业者可以不用支付股息与房地产相关收入的公司所得税，而海外基金相关利得则须支付15%的税。

这已经导致一项避税手法获得广泛使用，其中以德国商业银行为主要承办业者，德国公共电视台Bayerischer Rundfunk报道，这个避税手法让德国自2011年以来损失了50亿欧元(57.8亿美元)税收。

Engels表示，“可以说我们自年初以来就为这项法律草案做准备，并相应调整我们的业务。”(完)