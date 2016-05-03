德国商业银行将停止提供客户钻法规漏洞的避税交易

调查：分析师调降2016年澳洲经济增长预估 但资源产业料提供助力
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透法兰克福5月3日 - 德国商业银行(CBKG.DE)财务长Stephan Engels周二表示，将会停办协助投资人利用德国税务法规漏洞的相关交易，预期将有新法规出台。
德国总理默克尔所带领的内阁于2月提出一项法律草案，若能在国会获得通过，海外投资人将获得和国内投资人同样的税赋地位。
根据当前法令，国内基金业者可以不用支付股息与房地产相关收入的公司所得税，而海外基金相关利得则须支付15%的税。
这已经导致一项避税手法获得广泛使用，其中以德国商业银行为主要承办业者，德国公共电视台Bayerischer Rundfunk报道，这个避税手法让德国自2011年以来损失了50亿欧元(57.8亿美元)税收。
Engels表示，“可以说我们自年初以来就为这项法律草案做准备，并相应调整我们的业务。”(完)
(编译 张明钧; 审校 于春红)
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路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 英国劳合社(Lloyd's of London)董事长John Nelson周二称，最晚将在4月中之前发布有关新设欧洲子公司的公告；该公司正为应对英国退出欧盟做准备。