德国商业银行利用漏洞协助外国投资人逃税--报道

路透法兰克福5月3日 - 根据德国公共电视台Bayerischer Rundfunk报道，在一个广被使用的避税手法中，德国商业银行(CBKG.DE)为主犯之一。这个避税手法让德国自2011年以来损失了50亿欧元(57.8亿美元)税收。

根据报道，外国投资人利用这个法律漏洞，将股票借给德国银行业者，而德国银行业者在股息上所需缴的税较投资人本身须缴的税要来得少。

Bayerischer Rundfunk及其媒体伙伴从一个告密者取得了电子邮件、营销简报、网路聊天及对话纪录等内容，并从中梳理出相关报道。

德国商业银行承认他们从事了上述交易。该行发布声明称，“我们的整个内部系统及管控制度确保我们所有交易符合德国法律。”

根据报道，外国投资人若持有德国股票，其股息的税率为15%，他们往往会在股息派发之前将股票出借给德国银行业者，在股息派发过后数日取回。

德国银行业者则将取得股票派息，并负担相关税项，但举例来说可以用亏损抵免的方式抵销税项，实际上可以说完全不用缴税，同时在将股利转回给外国投资人时还可从中收取费用。(完)