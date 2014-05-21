德国商业银行两名外汇交易员涉嫌操纵汇价遭停职

渣打银行约11名驻香港私人银行部门员工将离职
路透香港3月28日 - 渣打银行 发言人周二称，该行私人银行部门约有11名驻香港的员工将离职，其中包括一名董事总经理。
路透法兰克福5月21日 - 德国商业银行(CBKG.DE)周三表示，已经暂停两名外汇交易员的工作。这两人涉嫌在交易过程中企图操纵欧元兑波兰币兹罗提(zloty)汇价。
德国商业银行一位发言人说，汇价疑似受到操纵的时间在1月，其中一人在2月时被停职。在进行内部调查后，第二个交易员于5月被停职。
发言人表示，银行未发现内部有其他试图操作汇价的举动；而内控部门已经识别出了企图操控市场的举动。
在该消息公布前一天，德国金融监管局表示，已发现有明确证据显示市场人士试图操控参考汇率。该监管机构还将调查范围扩大至多家银行。(完)
(编译 洪曦; 审校 张明钧)
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路透香港3月24日 - 汇丰亚太零售银行和财富管理业务负责人麦浩宏(Kevin Martin)周五表示，今年汇丰计划在中国的零售银行和财富管理业务增聘多达1,000名新员工，其中多数位于珠三角。该地区是汇丰在华增长策略的中心地区。
路透伦敦3月23日 - 人力资源谘询公司XpertHR周四公布的一项调查结果表示，多数英国企业今年将要给予雇员的薪资并不比2016年更加优渥，这预示通胀升高将在未来几个月进一步拉低英国人的生活水平。