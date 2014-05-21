德国商业银行两名外汇交易员涉嫌操纵汇价遭停职

路透法兰克福5月21日 - 德国商业银行(CBKG.DE)周三表示，已经暂停两名外汇交易员的工作。这两人涉嫌在交易过程中企图操纵欧元兑波兰币兹罗提(zloty)汇价。

德国商业银行一位发言人说，汇价疑似受到操纵的时间在1月，其中一人在2月时被停职。在进行内部调查后，第二个交易员于5月被停职。

发言人表示，银行未发现内部有其他试图操作汇价的举动；而内控部门已经识别出了企图操控市场的举动。

在该消息公布前一天，德国金融监管局表示，已发现有明确证据显示市场人士试图操控参考汇率。该监管机构还将调查范围扩大至多家银行。(完)

(编译 洪曦; 审校 张明钧)

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