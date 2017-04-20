巴克莱称3月全球大宗商品资产管理规模降至2,770亿美元

日本央行可允许通胀率超标来抵消财政支出--伯南克
路透东京5月24日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)前主席伯南克周三称，日本央行或需通过允许通胀率升逾央行的物价目标，来配合日本政府的新财政支出计划。
路透4月19日 - 巴克莱在一份报告中表示，3月全球大宗商品总体资产管理规模(Asset Under Management，AUM)从前月的2,820亿美元降至2,770亿美元。
尽管所有资产价值都较前月下滑，不过农产品和能源资产价值领跌。
报告称，大宗商品AUM中，贵金属占44.4%，为1,230亿美元；其次是能源，为810亿美元。
巴克莱表示，今年第一季大宗商品市场流入129亿美元，2016年第四季为流出93亿美元。
“2017年第一季早期，全球经济指标显示宏观经济环境改善和通胀预期上升，在我们看来这回激发大宗商品买兴，”巴克莱分析师在报告中说。
3月大宗商品吸引42亿美元投资，2月为流出5亿美元。
能源资产总投资为22亿美元，农产品投资为10亿美元，基本金属投资为5亿美元。
“我们仍看多油价，看空天然气和基本金属，”巴克莱称。(完)
(编译 杜明霞；审校 白云)
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